[{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa szerint legalább 260, az ápolószemélyzethez tartozó alkalmazott vesztette életét a világon.","id":"20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa555e72-727a-4f0e-800c-56f7beb1093c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Tobb_mint_100_ezer_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 14. 21:56","title":"Több mint 100 ezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A madarak és fák napja után igen szomorú jelenet fogadta a balatonkenesei lakosokat.","shortLead":"A madarak és fák napja után igen szomorú jelenet fogadta a balatonkenesei lakosokat.","id":"20200516_fakivagas_favagas_pellet_balatonkenese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cbcdf9-a166-48e7-a031-0d664fe67dc2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_fakivagas_favagas_pellet_balatonkenese","timestamp":"2020. május. 16. 15:54","title":"Szinte az összes fát kivágták egy focipályányi területen Balatonkenesén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3279de19-ae1b-4155-8e01-2694ebea7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 65 méter széles útszakasz egy lakóövezet kellős közepén húzódik keresztül. ","shortLead":"A 65 méter széles útszakasz egy lakóövezet kellős közepén húzódik keresztül. ","id":"20200515_lakasoktol_50_centimeterre_epitenek_autopalyat_egyiptomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3279de19-ae1b-4155-8e01-2694ebea7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7045f6-3959-44bd-a426-1d277e8110f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_lakasoktol_50_centimeterre_epitenek_autopalyat_egyiptomban","timestamp":"2020. május. 15. 11:21","title":"Lakásoktól 50 centiméterre építenek autópályát Egyiptomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új eljárás nemcsak arra lehet jó, hogy eltüntesse a közép-amerikai partokat elárasztó hínárt, de még a műanyag hulladékot is segíthet eltüntetni, miközben bioüzemanyag készül.","shortLead":"Egy új eljárás nemcsak arra lehet jó, hogy eltüntesse a közép-amerikai partokat elárasztó hínárt, de még a műanyag...","id":"20200515_hinarok_bio_uzemanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b26773-336c-40dc-ab77-0a082900f138","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_hinarok_bio_uzemanyag","timestamp":"2020. május. 15. 18:30","title":"Üzemanyagot csinálnának a hínárból, így kezelnék a Karib-tenger növénygondját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","shortLead":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","id":"20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9583b42-d30d-4bdc-befc-d40380f3e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","timestamp":"2020. május. 15. 14:33","title":"Eltűnhet három típus a Renault kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Abban az esetben igazolhatja le az angol csapat, ha ketten távoznak a középpályáról.","shortLead":"Abban az esetben igazolhatja le az angol csapat, ha ketten távoznak a középpályáról.","id":"20200515_A_Liverpool_is_erdeklodik_Szoboszlai_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8191e72e-81de-4490-8746-ac955a03868a","keywords":null,"link":"/sport/20200515_A_Liverpool_is_erdeklodik_Szoboszlai_irant","timestamp":"2020. május. 15. 19:10","title":"A Liverpool is érdeklődik Szoboszlai iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető 2014-es távozásáról eddig nem sok információ volt, most Ördög Nóra árult el részleteket.



","shortLead":"A műsorvezető 2014-es távozásáról eddig nem sok információ volt, most Ördög Nóra árult el részleteket.



","id":"20200515_Kiderult_miert_tavozott_Ordog_Nora_olyan_furcsan_az_RTL_Klubtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78cf4d1e-9559-443b-9871-353cb41d3a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9a073d-e1fe-40dc-8aff-e20980fe529d","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Kiderult_miert_tavozott_Ordog_Nora_olyan_furcsan_az_RTL_Klubtol","timestamp":"2020. május. 15. 09:34","title":"Kiderült, miért távozott Ördög Nóra olyan furcsán az RTL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f5c240-a103-4278-893b-4af310a2bc09","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja Baranyi Krisztina. A ferencvárosi polgármester szerint 30 év gyakorlatától nehéz eltérni egy világjárvány idején is, ezért gyökeres változásokra lenne szükség a politikában. A pandémia után szeretne egy nagy ünnepséget a kerületben, mert szerinte mindent megérdemelnek az ott lakók – vallja Baranyi. ","shortLead":"Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja...","id":"20200515_Baranyi_Krisztina_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f5c240-a103-4278-893b-4af310a2bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75904912-34ee-4027-929a-2294f87d6189","keywords":null,"link":"/360/20200515_Baranyi_Krisztina_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 15. 17:00","title":"Baranyi Krisztina a Home office-ban: \"Egy teljes politikai garnitúrát kellene lecserélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]