Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja Baranyi Krisztina. A ferencvárosi polgármester szerint 30 év gyakorlatától nehéz eltérni egy világjárvány idején is, ezért gyökeres változásokra lenne szükség a politikában. A pandémia után szeretne egy nagy ünnepséget a kerületben, mert szerinte mindent megérdemelnek az ott lakók – vallja Baranyi. Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja Baranyi Krisztina. A ferencvárosi polgármester szerint 30 év gyakorlatától nehéz eltérni egy világjárvány idején is, ezért gyökeres változásokra lenne szükség a politikában. A pandémia után szeretne egy nagy ünnepséget a kerületben, mert szerinte mindent megérdemelnek az ott lakók – vallja Baranyi.
Baranyi Krisztina a Home office-ban: "Egy teljes politikai garnitúrát kellene lecserélni" A drogpiacot megviselte a helyzet, de messze nem omlott össze. Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át, de így is volt, ahol a terápia alatt állók harmada eltűnt, és többen visszaestek. A drogpiacot megviselte a helyzet, de messze nem omlott össze. A karanténhelyzetben jobb, ha vigyázunk: ne legyünk túl megengedők a viselkedési addikciókkal szemben.
Még nagyobb bajba kerülhetnek a függők, a karantén csak fokozza a sóvárgást A boltosoknak is elfogyott a tartalékuk, itt az idő átgondolni a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávját is. Egy friss felmérés szerint a fővárosi vállalkozók több mint egyharmada húzta le a rolót a járványhelyzet miatt. A boltosoknak is elfogyott a tartalékuk, itt az idő átgondolni a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávját is.
A gazdaság szereplői szerint itt az idő, hogy Budapesten is újrainduljon az élet
A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre.
Egyesülésről tárgyal a Takarék és az MKB
Kevesen emlékeznek arra, hogy a négykarikás gyártó már 1989-ben előrukkolt első benzines-villanyos modelljével. Kevesen emlékeznek arra, hogy a négykarikás gyártó már 1989-ben előrukkolt első benzines-villanyos modelljével. Az Audi kihozta a múzeumból 31 éves legelső hibridjét
A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. A Teslák egyik legnagyobb mutatványa az önvezetés, aminek alapfeltétele a villámgyors reagálás is. Most tesztelheti magát: gyorsabb, mint a Tesla Autopilot?
Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.
Olaszországban ismét kétszáz fölött van a napi halottak száma
Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt
Lazítanak a korlátozásokon a püspökségek, de még mindig nem lehet mindenhol misézni