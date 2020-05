Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi adóbevétel maradt el. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi...","id":"20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11689c18-fbb9-4419-b466-f5d09f291dff","keywords":null,"link":"/360/20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","timestamp":"2020. május. 15. 08:00","title":"Radar360: Sportra most is van pénz, a szlovének már nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik titkárnő korábban csak megrovást kapott.","shortLead":"A másik titkárnő korábban csak megrovást kapott.","id":"20200514_penzbuntetes_lugos_orvos_titkarno_birosag_hamis_tanuzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d579a2-f64b-4a0d-8b22-a7bd754edc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_penzbuntetes_lugos_orvos_titkarno_birosag_hamis_tanuzas","timestamp":"2020. május. 14. 11:04","title":"Pénzbüntetésre ítélték a lúgos orvos titkárnőjét hamis tanúzás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2982c7-2c29-4d94-9dd2-290dab6f52ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány terve az, hogy lehetnek nyáron gyerektáborok. Az ottalvósokról később döntenek.","shortLead":"A kormány terve az, hogy lehetnek nyáron gyerektáborok. Az ottalvósokról később döntenek.","id":"20200514_tabor_nyaralas_kormanyinfo_napkozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e2982c7-2c29-4d94-9dd2-290dab6f52ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5d7d98-71ab-45bf-bf68-1fcd545e3216","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_tabor_nyaralas_kormanyinfo_napkozi","timestamp":"2020. május. 14. 11:37","title":"Lehetnek nyáron napközis gyerektáborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezérigazgatója szerint így könnyebben tudnak az alkalmazottakkal beszélni arról, hogy a válsághelyzetben csökkeni fog a fizetésük.","shortLead":"A cég vezérigazgatója szerint így könnyebben tudnak az alkalmazottakkal beszélni arról, hogy a válsághelyzetben...","id":"20200513_mol_olajar_koronavirus_gdp_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0679eb-0874-40d9-a804-e636bee0edb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_mol_olajar_koronavirus_gdp_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. május. 13. 21:22","title":"A Mol vezetése visszaadta a fizetése 40 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora a rendszerváltás küszöbén ismét sztár lett. A HVG 1989 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora...","id":"20200514_Rendszervaltok30__Kopatsy_Sandor_1989_majus_6_hvgportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cf9a87-b346-4b30-be97-977097fa0c63","keywords":null,"link":"/360/20200514_Rendszervaltok30__Kopatsy_Sandor_1989_majus_6_hvgportre","timestamp":"2020. május. 14. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Kopátsy Sándor: A reformra a nacionalisták a legveszélyesebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán kevésbé él meg rajta a vírus, mint egy átlagos ruhadarabon.","shortLead":"A Full Metal Jacket fantázianévre keresztelt kabát 65 százalékát egy vékony rézszál alkotja, ennek köszönhetően talán...","id":"20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0751fe69-396e-4588-80c8-3b6c795a89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9813ff86-11da-4264-ab95-86f24f270b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_rez_kabat_vollebak_full_metal_jacket_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 15:03","title":"Rézből szőttek kabátot, mert ellenálló lehet a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","shortLead":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","id":"20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19016149-1d24-433e-802c-3a460c41fd4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","timestamp":"2020. május. 14. 06:23","title":"Legfeljebb közepes búzatermés várható idén a szárazság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","shortLead":"Sylvia Goldsholl megélte a spanyolnáthát is.","id":"20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64d8759-46f6-4087-a29a-9fd2b46262cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20bc1a3-c848-473d-b1b6-643c804eccc0","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Felgyogyult_a_koronavirusbol_egy_108_eves_amerikai_no","timestamp":"2020. május. 15. 10:26","title":"Felgyógyult a koronavírusból egy 108 éves amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]