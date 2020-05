Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eac5d711-bd21-4f4d-ad44-24f79efffbc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felvétel is készült az újabb \"büntetőfékezéses\" balesetről.","shortLead":"Felvétel is készült az újabb \"büntetőfékezéses\" balesetről.","id":"20200518_buntetofekezes_baleset_Rakoczi_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac5d711-bd21-4f4d-ad44-24f79efffbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb50af9f-aa6f-4865-b96f-0ec32f9ef0e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_buntetofekezes_baleset_Rakoczi_hid","timestamp":"2020. május. 18. 09:07","title":"Videó: Fékezéssel akart okítani, a Rákóczi hídon okozott balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a kínai debütálás után a világ többi részén is elérhetővé tette a MIUI 12-t. Az Android operációs rendszerre épülő felület nemcsak látványosabb lett, de a fejlesztők szerint biztonságosabb is.","shortLead":"A Xiaomi a kínai debütálás után a világ többi részén is elérhetővé tette a MIUI 12-t. Az Android operációs rendszerre...","id":"20200519_xiaomi_miui_12_frissites_modellek_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d0f326-918e-4119-acf7-0937ebae4203","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_xiaomi_miui_12_frissites_modellek_android","timestamp":"2020. május. 19. 20:03","title":"Itt az Xiaomi telefonok új felülete, 47-féle mobilra érkezik a MIUI 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","shortLead":"Április végén már 330 ezren kerestek munkát. A számuk egy hónappal korábban 281 ezer volt, egy éve pedig 155 ezer.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646d9616-0e74-4a07-b00c-82a44ae90f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_koronavirus_jarvany_gazdasag_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 19. 12:38","title":"Közel 50 ezren váltak munkanélkülivé egyetlen hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi félkész csuklós buszait a felszámoló. A járművek konstrukciója ugyan hagy kívánnivalót maga után, a BKV mégis megvenné a csomagot, de még a leértékelt árura sincs pénze.","shortLead":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi...","id":"20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e7403-f3e3-4678-afc0-52fa80fddbd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","timestamp":"2020. május. 18. 11:05","title":"A BKV-nál parkolnak a csődbe ment magyar buszgyártó félkész buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14f1fe8-f719-4e14-bd98-93c1a87c5643","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg vasárnap este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban elérhetővé vált az Avatarok nevű funkció a Facebookon, amit már a magyar felhasználók is használhatnak egy ideje.","shortLead":"Mark Zuckerberg vasárnap este jelentette be, hogy az Egyesült Államokban elérhetővé vált az Avatarok nevű funkció...","id":"20200518_facebok_avatar_keszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14f1fe8-f719-4e14-bd98-93c1a87c5643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1770dbd-28ef-4dba-ab8e-27add77ed3e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebok_avatar_keszitese","timestamp":"2020. május. 18. 08:48","title":"Szeretne saját avatart a Facebookon? Így készítheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői határozat értelmében újra meg lehet látogatni a gyermekotthonokban és javítóintézetekben élő gyerekeket.","shortLead":"A hétfői határozat értelmében újra meg lehet látogatni a gyermekotthonokban és javítóintézetekben élő gyerekeket.","id":"20200519_gyermekotthonokban_javitointezet_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982441c1-91d6-4d39-ac91-b74868b6e71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b4b8d1-57f8-40ab-9579-b7e20bff59b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_gyermekotthonokban_javitointezet_idosotthon","timestamp":"2020. május. 19. 17:36","title":"Az idősotthonoknak továbbra is át kell venniük azokat betegeket, akiknél nem végeztek koronavírus-tesztet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb részét. Állítják: hosszú időn át is hatásos.","shortLead":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb...","id":"20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f501c670-cbf3-4b1e-a199-ab9c2e1450b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","timestamp":"2020. május. 18. 17:59","title":"Elkészült a fertőtlenítő, ami hosszabb időn át véd a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc019ffe-3290-4f57-9867-289e81c5ae49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"N. régóta bizalmi viszonyt ápol a miniszterrel és családjával.","shortLead":"N. régóta bizalmi viszonyt ápol a miniszterrel és családjával.","id":"20200519_n_andras_rogan_antal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc019ffe-3290-4f57-9867-289e81c5ae49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa05c46-22a2-42f9-a904-6d9fb0e0042a","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_n_andras_rogan_antal","timestamp":"2020. május. 19. 17:21","title":"Kiderült, ki a Rogán Antal ingatlanügyeinél megjelenő N. András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]