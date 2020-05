Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani az Antant békefeltételeit, de belátta, hogy nem tehet mást, mint aláírja azokat. Itthon viszont szabadjára engedte az indulatokat és az erőszakot. ","shortLead":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani...","id":"20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684353b7-f04f-423e-ad6a-7c14bd5d92db","keywords":null,"link":"/360/20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Beletörődtek a trianoni békeszerződésbe, majd hajsza indult a zsidók és a szabadkőművesek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szkeptikus Társaság nem javasolja, hogy milliárdokból Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg épüljön a Semmelweis Egyetemen. Egyrészt mert ilyesmi már van ott, másrészt mert annak sem kellene ott lennie – egyszerűen nem tudományos.","shortLead":"A Szkeptikus Társaság nem javasolja, hogy milliárdokból Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg épüljön a Semmelweis...","id":"20200519_semmelweis_egyetem_kinai_orvoslas_altudomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ba1247-232a-428d-a198-0199b350ca9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_semmelweis_egyetem_kinai_orvoslas_altudomany","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Szkeptikusok: A kormány 5,9 milliárdból áltudományokat akar vinni a Semmelweis Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínában elrendelt karantén miatt ugyan sokat javult az ország levegőminősége, de ez nem maradt túl sokáig így.","shortLead":"A Kínában elrendelt karantén miatt ugyan sokat javult az ország levegőminősége, de ez nem maradt túl sokáig így.","id":"20200518_kina_korlatozas_lezaras_jarvany_levegominoseg_legszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f868af-9b47-404d-93f9-a2a1cfebfc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe9fe01-e570-4464-b181-3b546a65a0b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_kina_korlatozas_lezaras_jarvany_levegominoseg_legszennyezes","timestamp":"2020. május. 18. 20:33","title":"A korlátozásokat feloldó Kínában most már annál is rosszabb a levegő, mint amilyen a járvány előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1772160a-ef7b-4d6e-b0d9-22343f94feb6","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Románia nemcsak a koronavírussal küzd, hanem a múlt és a jelen árnyaival is. A csatározások hátterét nem könnyű átlátni.","shortLead":"Románia nemcsak a koronavírussal küzd, hanem a múlt és a jelen árnyaival is. A csatározások hátterét nem könnyű átlátni.","id":"20200519_Szeretettel_Erdelybol_Szekely_sor_Trianonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1772160a-ef7b-4d6e-b0d9-22343f94feb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43180240-ebbe-480a-bd98-b3ccb7737fe0","keywords":null,"link":"/360/20200519_Szeretettel_Erdelybol_Szekely_sor_Trianonban","timestamp":"2020. május. 19. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Székely sör és etnopornó Trianonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94255ba-7048-4da9-8b6d-79f77c6a283e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden tárgyalnak a cseh, az osztrák és a szlovák illetékesek a \"kis Schengenről\".","shortLead":"Kedden tárgyalnak a cseh, az osztrák és a szlovák illetékesek a \"kis Schengenről\".","id":"20200518_Csehorszag_jovo_kedden_ujra_szabadon_atjarhatova_teszi_hatarait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94255ba-7048-4da9-8b6d-79f77c6a283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8192b37-34c4-44ac-9001-056dfd12dae6","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Csehorszag_jovo_kedden_ujra_szabadon_atjarhatova_teszi_hatarait","timestamp":"2020. május. 18. 19:35","title":"Csehország jövő kedden újra szabadon átjárhatóvá teszi határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"November 1-től megszűnik a kulturális szférában dolgozók közalkalmazotti státusza. Ez a minisztérium szerint előnyös a munkavállalókra nézve, a szakszervezetek szerint azonban nem.","shortLead":"November 1-től megszűnik a kulturális szférában dolgozók közalkalmazotti státusza. Ez a minisztérium szerint előnyös...","id":"20200519_fidesz_parlament_kozalkalmazotti_statusz_szavazas_torvenymodositas_kulturalis_szfera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fb9eea-94f8-4d02-99a3-e99de87cd73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_fidesz_parlament_kozalkalmazotti_statusz_szavazas_torvenymodositas_kulturalis_szfera","timestamp":"2020. május. 19. 14:19","title":"Megszavazta a Fidesz: elvették a közalkalmazotti státuszt a kulturális szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik.","shortLead":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott...","id":"20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625dbec9-b1fa-400d-89fd-52adfd5bc2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Megszavazták: korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult a forgalmuk.","shortLead":"Átmenetileg 28 magyar töltőállomást zártak volna be, viszont a korlátozások részleges feloldása miatt javult...","id":"20200520_benzinkut_bezaras_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b552a3-1d2b-43b8-a6ff-5288a81a4bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_benzinkut_bezaras_mol","timestamp":"2020. május. 20. 16:22","title":"A Mol mégsem zárja be több tucat benzinkútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]