Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"","category":"vilag","description":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de kötelező lesz a maszkviselés zárt közösségi térben.","shortLead":"Május közepétől vészhelyzetre enyhíthetik a szükségállapotot Romániában. Ezzel feloldják a kijárási tilalmat, de...","id":"20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7618f66-b8f4-4975-b2e1-0f53595125bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Enyhitheti_a_koronavirus_miatti_szuksegallapotot_Romania","timestamp":"2020. május. 03. 10:35","title":"Enyhítheti a koronavírus miatti szükségállapotot Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük, miért döntöttek a májusi vizsga mellett, hogyan élik meg a helyzetet és viselnének-e maszkot az érettségin. ","shortLead":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük...","id":"20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adde3e1b-fd9b-4a93-ab83-c8074fe9dc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","timestamp":"2020. május. 03. 14:00","title":"\"Nekünk most ez a normális\" - így készül az érettségire Samu, Orsi és Gergő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korai volt a híresztelés, Észak-Korea ura él és virul.","shortLead":"Korai volt a híresztelés, Észak-Korea ura él és virul.","id":"20200502_Megjottek_a_kepek_Kim_Dzsongun_tenyleg_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0140fb-c994-46f8-8885-0984515d20b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Megjottek_a_kepek_Kim_Dzsongun_tenyleg_jol_van","timestamp":"2020. május. 02. 12:55","title":"Megjöttek a képek: Kim Dzsongun tényleg jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","shortLead":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","id":"20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f76824-3797-4bc4-97ff-2845cf79361f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","timestamp":"2020. május. 02. 19:50","title":"Gyurcsány a \"köztársaságnak hazudott önkényuralom köztársasági elnöknek hazudott bábjáról\" beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","shortLead":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","id":"20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d37671-eaf2-43e2-98d3-965467b5ee12","keywords":null,"link":"/sport/20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","timestamp":"2020. május. 02. 13:48","title":"40 ezer teszt után indítanák újra a Premier League-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","shortLead":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","id":"20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86883a3f-4b1f-46bc-8135-d3b682a7322f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","timestamp":"2020. május. 03. 13:45","title":"Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"","category":"vilag","description":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","shortLead":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","id":"20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736626d3-e99b-489a-a986-f8450bfd976a","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. május. 02. 18:34","title":"Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]