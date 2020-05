Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak tartalmát.","shortLead":"Még mindig több mint félmillióan papíron kapják meg a tervezetet, a többiek ügyfélkapun át ellenőrizhetik annak...","id":"20200518_nav_adobevallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8eb18e-d222-4316-af6c-1fa36d1990ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_nav_adobevallas","timestamp":"2020. május. 18. 09:34","title":"Figyelmeztet a NAV: szerdán lejár az szja-bevallás határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"A vírus még mindig itt van – figyelmeztetett, az enyhítő intézkedések után is be kell tartani a szabályokat...","id":"20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87945eb-ae61-404b-99c1-589836c76358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c5dd75-67bc-4703-a04f-a2f75b605db3","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Muller_Cecilia_Resen_kell_lennunk","timestamp":"2020. május. 18. 11:20","title":"Müller Cecília: Résen kell lennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk klinikai, vagyis embereken végzett tesztje.","shortLead":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk...","id":"20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea11e2-9777-4204-ac02-e2b2e60718df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","timestamp":"2020. május. 18. 16:03","title":"Ígéretes eredményeket hozott egy amerikai koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","shortLead":"Ötvenötezer alkalmazottja van a Fiat Chrysler Automobiles konszernnek Olaszországban.","id":"20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2888336d-3a3d-4b50-83da-2ebde4463b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a062a745-6897-4765-931c-fd55d12e5cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Olasz_allami_segely_Fiat","timestamp":"2020. május. 18. 10:33","title":"Olasz állami segélyt kaphat, bár hivatalosan most épp holland a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google augusztustól nem jeleníti meg azokat a hirdetéseket a mobilos Chrome böngészőben, amelyek túlságosan sokat foglalnak le a telefon erőforrásából.","shortLead":"A Google augusztustól nem jeleníti meg azokat a hirdetéseket a mobilos Chrome böngészőben, amelyek túlságosan sokat...","id":"20200518_google_chrome_hirdetes_letiltasa_akkumulator_processzor_adatforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aa9889-e773-405e-aecf-e8af50ac2d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_google_chrome_hirdetes_letiltasa_akkumulator_processzor_adatforgalom","timestamp":"2020. május. 18. 08:03","title":"Ha Chrome böngészővel szokott netezni, hamarosan fellélegezhet – ön és a telefonja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","shortLead":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","id":"20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d9f4-9280-410a-9d8f-c3179a797114","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","timestamp":"2020. május. 19. 10:43","title":"Több tucat lopott katalizátort találtak két román férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány határozata szerint a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntöttek a 6000 fős csarnok támogatásáról.","shortLead":"A kormány határozata szerint a gazdaságvédelmi akcióterv keretében döntöttek a 6000 fős csarnok támogatásáról.","id":"20200519_Tamogatja_a_kormany_hogy_uj_sportcsarnok_epuljon_Szekesfehervaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5d0386-8d38-47fe-8fcf-55e12acb635a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Tamogatja_a_kormany_hogy_uj_sportcsarnok_epuljon_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. május. 19. 08:05","title":"Támogatja a kormány, hogy új sportcsarnok épüljön Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]