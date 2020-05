Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus kimutatására a kommunális szennyvizekből.

","shortLead":"A Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus...","id":"20200520_koronavirus_szennyvizben_pannon_egyetem_pte_mol_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f20025-39e3-490e-8e28-8b6f07af2836","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_szennyvizben_pannon_egyetem_pte_mol_itm","timestamp":"2020. május. 20. 07:03","title":"Kilenc magyar városban nézik át a szennyvizet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után bocsánatot kért a Jobbik. Most ultimátumot kapott a Jobbik elnökségétől.","shortLead":"A képviselő volt a témafelelőse annak a törvényjavaslatnak, aminek a megszavazása után bocsánatot kért a Jobbik. Most...","id":"20200520_A_Jobbik_felszolitotta_VargaDamm_Andreat_hogy_adja_vissza_a_mandatumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a3658-8a84-4bf5-9856-c364815d1916","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_A_Jobbik_felszolitotta_VargaDamm_Andreat_hogy_adja_vissza_a_mandatumat","timestamp":"2020. május. 20. 20:22","title":"A Jobbik felszólította Varga-Damm Andreát, hogy adja vissza a mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem szociológusprofesszora egy tanulmány kapcsán, melynek keretében azt vizsgálták, hatással van-e a képernyők előtt töltött egyre több idő a kiskorúak szociális képességeire, társadalmi kapcsolataik alakulására. ","shortLead":"Továbbra is minden rendben van a gyerekekkel – jelentette ki Douglas Downey, az Ohiói Állami Egyetem...","id":"202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac95a682-9e88-4c75-919c-b5298dc6bded","keywords":null,"link":"/360/202020_gyerekek_es_kepernyoido_minden_rendben","timestamp":"2020. május. 19. 12:00","title":"Nincs azzal semmi baj, hogy a gyerekek sokat néznek képernyőt – állítja egy új tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e8321a-7724-4f55-96a1-36887cab87c6","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Nem tartom helyesnek a nyakló nélküli privatizálás meghirdetését, mondta a HVG-nek, majd alig két év múlva már a Videoton társtulajdonosa volt. A ma már az ország leggazdagabb milliárdosai közé tartozó vállalkozóval a HVG 1990 januárjában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Nem tartom helyesnek a nyakló nélküli privatizálás meghirdetését, mondta a HVG-nek, majd alig két év múlva már...","id":"20200519_Rendszervaltok30__Szeles_Gabor_muszertechnika_mdf_privatizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e8321a-7724-4f55-96a1-36887cab87c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff94eb00-19a0-489c-be62-5eb0b22f8516","keywords":null,"link":"/360/20200519_Rendszervaltok30__Szeles_Gabor_muszertechnika_mdf_privatizacio","timestamp":"2020. május. 19. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Széles Gábor: Camus-n és Kafkán nőttem fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer, aki jó érzékkel indított edzőcipőmárkájának köszönhetően vált milliárdossá.","shortLead":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer...","id":"202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e5577-9c49-4c88-a8d3-1b0225f89e74","keywords":null,"link":"/360/202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","timestamp":"2020. május. 19. 19:30","title":"Botrányhős rapperből lett dollármilliárdos, de nem a zenéje vagy az egója miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894bfb6-5f1a-4bbc-b155-da47bccaea00","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Filmsorozat mutatja be a pszichoanalízis atyjának ifjúkori éveit, amikor ő sem boldogult könnyen minden páciensénél a hipnózissal. Az álomfejtésre, Ödipusz-komplexusra és a látomásos rohamok kezelésére is használt módszertől később maga Freud is elfordult. ","shortLead":"Filmsorozat mutatja be a pszichoanalízis atyjának ifjúkori éveit, amikor ő sem boldogult könnyen minden páciensénél...","id":"202020__freudsorozat__hipnozis__szabad_asszociacio__alompraxis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1894bfb6-5f1a-4bbc-b155-da47bccaea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996e27d-d432-4b62-bef1-956f69bd9dee","keywords":null,"link":"/360/202020__freudsorozat__hipnozis__szabad_asszociacio__alompraxis","timestamp":"2020. május. 19. 15:00","title":"Még Freud sem látott bele a hipnózissal mindenki fejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]