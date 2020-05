Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ahol továbbra is van kereslet a termék iránt, ott nem vonják ki a forgalomból. A vállalat hintőporának korábbi változatáról kiderült, hogy rákkeltő, óriási kártérítést kellett fizetnie.","shortLead":"Ahol továbbra is van kereslet a termék iránt, ott nem vonják ki a forgalomból. A vállalat hintőporának korábbi...","id":"20200520_johnson_and_johnson_babahintopor_forgalmazas_karterites_rakkelto_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a7657a-647a-454a-9bd6-b526d27198bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c0c4b9-64e9-4bc4-9bf3-b826aaf9853f","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_johnson_and_johnson_babahintopor_forgalmazas_karterites_rakkelto_hatas","timestamp":"2020. május. 20. 05:52","title":"Nem árulja tovább a vitatott hintőporát a Johnson & Johnson Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","shortLead":"A dán játékóriás mögött két másik multi végzett még a dobogón.","id":"20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479a7504-5cb8-4d8b-a401-d60d500b1e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1db637-5ab0-4f6d-94bc-fcf6671bf8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_lego_magyarorszag_legvonzobb_mnunkahely_ranstad","timestamp":"2020. május. 20. 14:10","title":"A nyíregyházi Lego-üzem lett Magyarország legvonzóbb munkahelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyfelszabadítások kapcsán közölte Rétvári Bence, hogy ha a beteget kezelőorvosa hazaengedte a kórházból, a további állapotáért, kezeléseiért a háziorvosa felelős.\r

","shortLead":"Az ágyfelszabadítások kapcsán közölte Rétvári Bence, hogy ha a beteget kezelőorvosa hazaengedte a kórházból, a további...","id":"20200520_Parbeszed_A_kormany_a_korhazakra_es_az_orvosokra_haritja_a_felelosseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5605c-b8cb-444b-a70a-4e3ee6daa40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Parbeszed_A_kormany_a_korhazakra_es_az_orvosokra_haritja_a_felelosseget","timestamp":"2020. május. 20. 17:50","title":"Párbeszéd: A kormány a kórházakra és az orvosokra hárítja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet egy törvényben meghatározott kötelezettsége miatt végül mégis kénytelen volt beszámolni a pilótáival történt, egyelőre megmagyarázhatatlannak tűnő UFO-észlelésekről. Szám szerint nyolcról.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet egy törvényben meghatározott kötelezettsége miatt végül mégis kénytelen volt beszámolni...","id":"20200520_ufo_aktak_azonositatlan_repulo_targy_pentagon_haditengereszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d75fad-45e8-46b9-b0d2-934ce9b717df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727883e-029e-4991-81f9-4ce12d5fd1a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ufo_aktak_azonositatlan_repulo_targy_pentagon_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 20. 12:03","title":"Mégiscsak léteznek olyan UFO-akták, amiket eddig nem hoztak nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani az Antant békefeltételeit, de belátta, hogy nem tehet mást, mint aláírja azokat. Itthon viszont szabadjára engedte az indulatokat és az erőszakot. ","shortLead":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani...","id":"20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684353b7-f04f-423e-ad6a-7c14bd5d92db","keywords":null,"link":"/360/20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Nem volt más választás, beletörődtek, hogy alá kell írni a trianoni békeszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórház szerint az extra magas óradíjat csökkentették kiemelten magasra.","shortLead":"A kórház szerint az extra magas óradíjat csökkentették kiemelten magasra.","id":"20200519_janos_korhaz_koronavirus_dolgozok_oradij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b01d56-4492-4476-94cd-2447a24c4620","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_janos_korhaz_koronavirus_dolgozok_oradij","timestamp":"2020. május. 19. 20:17","title":"Csökkentette a Szent János Kórház a koronavírus-osztályokon dolgozók óradíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a Demokratikus Koalíció nem igazolta, hogy betartotta a költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó törvényi előírásokat.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a Demokratikus Koalíció nem igazolta, hogy betartotta a költségvetési támogatásokhoz...","id":"20200521_allami_szamvevoszek_dk_tamogats","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050f723-9aaa-455b-bf11-11a640841f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_allami_szamvevoszek_dk_tamogats","timestamp":"2020. május. 21. 12:06","title":"Az ÁSZ felfüggesztette a DK költségvetési támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]