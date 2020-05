Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint, hogy hatásos lenne a koronavírus ellen. Trump azonban így is beszedi.","shortLead":"A maláriára kitalált hidroxiklorokinról semmi nem bizonyítja az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) szerint...","id":"20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f4252e-db37-4fc7-9496-25943565c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_donald_trump_koronavirus_hidroxiklorokin_malariagyogyszer","timestamp":"2020. május. 19. 05:22","title":"Trump olyan szert szed a koronavírus ellen, ami az amerikai szakhatóság szerint súlyos mellékhatásokat okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legalábbis így véli egy olasz sportnapilap.","shortLead":"Legalábbis így véli egy olasz sportnapilap.","id":"20200517_Tul_magas_a_focistak_fizetese_a_Juventusnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa757f1a-f58a-473a-916f-40b7e7eac124","keywords":null,"link":"/sport/20200517_Tul_magas_a_focistak_fizetese_a_Juventusnal","timestamp":"2020. május. 17. 20:35","title":"Túl magas a focisták fizetése a Juventusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi félkész csuklós buszait a felszámoló. A járművek konstrukciója ugyan hagy kívánnivalót maga után, a BKV mégis megvenné a csomagot, de még a leértékelt árura sincs pénze.","shortLead":"A végén már harmadáron kínálta a magyar buszgyártás bástyájának szánt, kínos körülmények közt csődbe ment Ikarus Egyedi...","id":"20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f7d5ae-1695-4751-83a5-dcda97d122b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e7403-f3e3-4678-afc0-52fa80fddbd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_bkv_ikarus_egyedi_busz_buszgyartas","timestamp":"2020. május. 18. 11:05","title":"A BKV-nál parkolnak a csődbe ment magyar buszgyártó félkész buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek, de több mint kétezer utas esetében a bankkártyaadatok is illetéktelen kezekbe kerültek.","shortLead":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek...","id":"20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee17a8-099a-479f-bacb-c5cc62b7146c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. május. 19. 15:10","title":"Megtámadták az EasyJetet, 9 millió utas adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","shortLead":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","id":"20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029bc4e-cf6c-4dbe-a019-20b1ec0c839c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","timestamp":"2020. május. 19. 15:43","title":"A DSLR fényképezőgépekével vetekszik a Samsung új mobilos szenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során az operációsrendszer-frissítéssel lassította a régebbi iPhone-okat. Az Apple egyezséget ajánlott, és most megszületett az előzetes bírói jóváhagyás.","shortLead":"Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során...","id":"20200519_elozetes_biroi_jovahagyas_felmilliard_dollart_fizet_az_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a6d76a-c98e-43c1-917a-3a2790a03b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_elozetes_biroi_jovahagyas_felmilliard_dollart_fizet_az_apple","timestamp":"2020. május. 19. 10:03","title":"Előzetes jóváhagyás: milliárdokat fizethet az Apple az iPhone-ok lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","shortLead":"Didier Reynders azt mondja, nagy előrelépés lenne, ha a jogállamiság betartásához kötnék az uniós pénzek folyósítását.","id":"20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f0f33a-d018-4108-9f5d-fc28b62ded20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b20089-3c60-41ed-b7e1-f69d9a0bd213","keywords":null,"link":"/360/20200518_Didier_Reynders_EU_Der_Spiegel_szemle","timestamp":"2020. május. 18. 07:30","title":"Az unió igazságügyi biztosa szerint a magyar és lengyel ügyekben is az EU-s jog dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]