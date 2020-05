Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki...","id":"20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af8d23-5307-4f70-9a86-78b9caf3c68f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 19:33","title":"Min dolgozik \"a koronavírus bestsellerírója\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél milliárdot. De borzasztó hely lenne a világ, ha a valóság ennyire egyszerű volna. Mégis, a közgazdaságtan egyik legizgalmasabb kérdése, hogy meg lehet-e adni egy emberi élet értékét, és egyáltalán szabad-e. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az életértéket becslő elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Ha nagyon elnagyoltan akarnánk felelni a címben feltett kérdésre, elég lenne annyit írni: körülbelül két és fél...","id":"20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8af21a-095d-474f-bfbc-93611aa87868","keywords":null,"link":"/360/20200513_kozgazdasag_gazdasag_elet_erteke_egeszseg_biztonsag","timestamp":"2020. május. 13. 11:00","title":"Hány forintot ér egy ember élete? Szabad ilyet kérdezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","shortLead":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","id":"20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989349b-c080-4e7c-958c-7990545f359b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","timestamp":"2020. május. 13. 15:12","title":"Nincs baj a Balaton vizével, a kutatók mégsem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott műsorrend tetemes költségcsökkentést eredményezett az MTVA-nál.","id":"20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809c567e-8081-4a30-bfb9-5815c0f2a1e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_kozmedia_mtva_koronavirus_musorrend_koltsegcsokkentes","timestamp":"2020. május. 14. 08:42","title":"Nyolcmilliárdot tud megspórolni a közmédia a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány szerzői az egyik legrosszabb forgatókönyvvel számoltak a globális felmelegedés kapcsán. Az eredmény nem túl szívderítő.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerzői az egyik legrosszabb forgatókönyvvel számoltak a globális felmelegedés kapcsán. Az eredmény...","id":"20200513_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_etrem_forrosag_szahara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e228a2c-e8f4-419f-a0ec-c5d2cda69a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_etrem_forrosag_szahara","timestamp":"2020. május. 13. 20:33","title":"Kiszámolták a tudósok: 50 év múlva letarolhatja a Föld egy részét a szaharai forróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ennek is a koronavírus-járvány az oka.","shortLead":"Ennek is a koronavírus-járvány az oka.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kanada_kina_bambusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea1842f-3b3b-446d-9a30-3df9a1cf88d3","keywords":null,"link":"/elet/20200513_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kanada_kina_bambusz","timestamp":"2020. május. 13. 21:40","title":"Hazaküldi az óriáspandákat egy kanadai állatkert, mert nincs elég bambusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós állami segélyt is kapott, hogy megbirkózhasson a koronavírus gazdasági következményeivel.","shortLead":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós...","id":"20200513_tui_group_leepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9fced-ae73-4255-bb09-bce03953269b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_tui_group_leepites","timestamp":"2020. május. 13. 17:19","title":"8000 alkalmazottját küldi el a német turisztikai óriás, a TUI Group","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány legnehezebb időszaka után.","shortLead":"Kínában emelkedett a mobiltelefonok kiszállítása áprilisban. Kezd élénkülni a kereslet a koronavírus-járvány...","id":"20200513_kinai_mobiltelefon_ertekesites_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2024ee-fa03-4135-89d2-d2a3bf298988","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_kinai_mobiltelefon_ertekesites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 21:03","title":"Kínában már annyira lecsillapodott a koronavírus-járvány, hogy feléledt a mobilpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]