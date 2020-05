Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"David Cornstein","category":"velemeny","description":"A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. ","id":"20200522_David_Cornstein_egyesult_allamok_nagykovet_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9028bf-62f9-4f28-98f9-a4fe37e918d8","keywords":null,"link":"/velemeny/20200522_David_Cornstein_egyesult_allamok_nagykovet_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 22. 15:44","title":"David Cornstein: Így segít a világnak az olyan barát, mint Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről.","shortLead":"Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről.","id":"20200522_Remhirterjesztoket_iteltek_kozerdeku_munkara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a21f5-250a-4d52-80df-d01e243a5666","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Remhirterjesztoket_iteltek_kozerdeku_munkara","timestamp":"2020. május. 22. 10:39","title":"Rémhírterjesztőket ítéltek közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma.","id":"20200523_Ujabb_35_fertozottet_regisztraltak_elhunyt_6_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1cb733-9cad-4b0a-8dcd-6578fb8d6d89","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Ujabb_35_fertozottet_regisztraltak_elhunyt_6_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. május. 23. 07:12","title":"Újabb 35 fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 6 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45 napig nem kell tölteni.","shortLead":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45...","id":"20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f85b689-65c3-4b5b-9ff4-09f09e9c09df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","timestamp":"2020. május. 22. 21:03","title":"Egy töltéssel 45 napos működési időt ígér egy olcsó, strapabíró okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Látták a gyilkosságot a chatszoba résztvevői, és hívták a rendőröket.","shortLead":"Látták a gyilkosságot a chatszoba résztvevői, és hívták a rendőröket.","id":"20200522_Zoomkonferencia_kozben_olt_meg_egy_ferfit_a_sajat_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b513655-f651-4374-8c0b-34c00e2e56bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Zoomkonferencia_kozben_olt_meg_egy_ferfit_a_sajat_fia","timestamp":"2020. május. 22. 09:56","title":"Zoom-konferencia közben ölt meg egy férfit a saját fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]