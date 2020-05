Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület szerint nincs sok idő a felkészülésre, de egyes javaslatok betartásával zökkenőmentes lehet az újrakezdés.","shortLead":"A testület szerint nincs sok idő a felkészülésre, de egyes javaslatok betartásával zökkenőmentes lehet az újrakezdés.","id":"20200525_Ajanlas_Nemzeti_Pedagogus_Kar_ovodak_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ffa9a5-5a3d-471b-a1d1-6befa9d034de","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ajanlas_Nemzeti_Pedagogus_Kar_ovodak_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 25. 13:58","title":"Átmeneti házirendet javasol az újranyíló óvodáknak a Nemzeti Pedagógus Kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért a leírtakért is.","shortLead":"A főszerkesztő szerint hibáztak, amikor nem egy szakértő válaszolt a bántalmazott nő levelére és bocsánatot kért...","id":"20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559fb526-8051-4c6f-a0e4-4d03af3fa7c6","keywords":null,"link":"/elet/20200525_nok_lapja_bantalmazas_bocsanat","timestamp":"2020. május. 25. 17:40","title":"Elnézést kért a Nők Lapja főszerkesztője a bántalmazó férjet mentegető írásuk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 33 édesanyát először nem kezelték, aztán amikor igen, már késő volt. 