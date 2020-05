Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","shortLead":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","id":"20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696e782-422c-4151-ab0f-b5d47acc4f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","timestamp":"2020. május. 25. 06:45","title":"Koronavírusos lett egy romániai cég 27 alkalmazottja, mert nem viselték a védőfelszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a fővárosban is kezd körvonalazódni, hogy mikor kezdhetnek próbálni a színházak. Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára az ATV Híradónak azt mondta: készítettek egy ajánlást az újranyitással kapcsolatban, melyet három szempont szerint dolgoztak ki.","shortLead":"Úgy tűnik, a fővárosban is kezd körvonalazódni, hogy mikor kezdhetnek próbálni a színházak. Szabó László, a Magyar...","id":"20200523_Megtartanak_az_orszagos_szinhazi_evadnyitot_szeptember_11en","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648de91-590f-4d0b-93e3-e36fe306c95d","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_Megtartanak_az_orszagos_szinhazi_evadnyitot_szeptember_11en","timestamp":"2020. május. 23. 18:18","title":"Megtartanák az országos színházi évadnyitót szeptember 11-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs vezetőjéhez felterjeszteni. Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter az operatív törzs véleménye alapján dönt. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy ezzel akarják elkerülni a kórházak újbóli eladósodását. \r

","shortLead":"Amelyik kórház most akar szerződést kötni külsősökkel, annak kellően meg kell ezt indokolni, és az operatív törzs...","id":"20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=302f56d7-446f-4b16-8394-48af1c387b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661cfd0d-d9cb-47a8-9513-ab1ff0d4f818","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Pintert_Sandor_Az_operativ_torzs_mondja_meg_kivel_szerzodhetnek_a_korhazak","timestamp":"2020. május. 24. 15:01","title":"Pintér Sándor már a kórházak szerződéskötéseibe is beleszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e591fb-b924-4029-917a-44f00487f5c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Nissan gyártmányú mentőautó lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","shortLead":"Ez a Nissan gyártmányú mentőautó lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","id":"20200525_villanymentoauto_a_motorjanak_nincs_csak_a_szirenajanak_van_hangja_nissan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e591fb-b924-4029-917a-44f00487f5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92dd680-abdf-479d-b3cf-9d0bd26e23d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_villanymentoauto_a_motorjanak_nincs_csak_a_szirenajanak_van_hangja_nissan","timestamp":"2020. május. 25. 09:21","title":"Villany-mentőautó: a motorjának nincs, csak a szirénájának van hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még évekkel ezelőtt, a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezették be ezt a gyakorlatot.","shortLead":"Még évekkel ezelőtt, a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezették be ezt a gyakorlatot.","id":"20200524_Parkolasi_dij_Janos_korhaz_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9db531-3e87-49be-bb71-933d27099b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Parkolasi_dij_Janos_korhaz_dolgozok","timestamp":"2020. május. 24. 21:12","title":"Parkolási díjat kell fizetniük a János kórház dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Microsoft adott ki figyelmeztetést egy PC-seket veszélyeztető adathalász-kampány miatt, amelynek célja a számítógép feletti irányítás megszerzése. Egy e-mailben érkező Excel-táblázattal kezdődik a kálvária.","shortLead":"Maga a Microsoft adott ki figyelmeztetést egy PC-seket veszélyeztető adathalász-kampány miatt, amelynek célja...","id":"20200525_microsoft_excel_szamitogepes_virus_adathalaszat_email_csatolmany_johns_hopkins_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426e0ccf-dece-4a74-a522-58c150aa1626","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_microsoft_excel_szamitogepes_virus_adathalaszat_email_csatolmany_johns_hopkins_egyetem","timestamp":"2020. május. 25. 08:03","title":"Átvehetik az irányítást milliók számítógépe fölött, e-mailes Excelben érkezik a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány alatt annál jobban csökkenthetjük a fertőzés veszélyét, minél kevesebbszer megyünk bevásárolni és az előre csomagolt termékek is biztonságosabbak. A hazai köztudatban még tartja magát, hogy tartózkodunk a konzervektől és a fagyasztott élelmiszerektől, mert azt hisszük, jóval kisebb a tápértékük. Sokan, még a tudatosan táplálkozók közül sem tudják, hogy számos zöldség esetében sokkal jobban járunk a főttel és a fagyasztottal, mintha „frissen”, nyersen fogyasztanánk. ","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt annál jobban csökkenthetjük a fertőzés veszélyét, minél kevesebbszer megyünk bevásárolni és...","id":"20200524_Nyers_fagyasztott_vagy_konzerv_melyik_a_legtaplalobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23fbaf9e-8a23-4986-94ad-4ea7f825a8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e2997b-3cd3-458a-8dbe-0e67a259beb3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200524_Nyers_fagyasztott_vagy_konzerv_melyik_a_legtaplalobb","timestamp":"2020. május. 24. 14:00","title":"Nyers, fagyasztott vagy konzerv: eloszlatjuk a tévhiteket arról, melyik táplálóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]