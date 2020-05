Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a387bf-4e5d-462e-b119-597d2ca9c6a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto.autoshirek","description":"A nyitható tetejű Lexus LC500 első példányai megérkeztek, mutatjuk milyen az egyedi külsejű új V8-as kabrió.","shortLead":"A nyitható tetejű Lexus LC500 első példányai megérkeztek, mutatjuk milyen az egyedi külsejű új V8-as kabrió.","id":"20200526_magyarorszagra_jott_sportkocsi_kabrio_valtozata_lexus_lc500_convertible","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a387bf-4e5d-462e-b119-597d2ca9c6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a28c3a-4aa3-425f-bb56-35db56eb4999","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20200526_magyarorszagra_jott_sportkocsi_kabrio_valtozata_lexus_lc500_convertible","timestamp":"2020. május. 26. 06:41","title":"Magyarországra jött az egyik legextravagánsabb sportkocsi kabrió változata – beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99750dcb-37b2-49e8-8f4d-99e41167fbb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 4-étől Csongrád-Csanád lesz a megye neve. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Június 4-étől Csongrád-Csanád lesz a megye neve. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200525_csongrad_csanad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99750dcb-37b2-49e8-8f4d-99e41167fbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ce2ae6-3bba-40a6-8b40-4796d85c8240","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_csongrad_csanad","timestamp":"2020. május. 25. 12:21","title":"Átnevezik Csongrád megyét a Trianon-évfordulón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben érkeznek meg az első autók.","shortLead":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben...","id":"20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2add8c7-7469-457d-99c6-c62ae858ac4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","timestamp":"2020. május. 25. 11:21","title":"A világjárvány miatt csak jövőre jöhet Európába az elektromos Mustang szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59330c90-7dfd-4cbd-9186-dd8b1540f6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudományosan is igazolták, hogy aki este hat óra után eszik, az nemcsak hogy nagyobb valószínűséggel hízik el, hanem könnyebben lesz cukorbeteg is.","shortLead":"Tudományosan is igazolták, hogy aki este hat óra után eszik, az nemcsak hogy nagyobb valószínűséggel hízik el, hanem...","id":"20200524_esti_etkezes_vacsora_6_utan_cukorbetegseg_magas_vernyomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59330c90-7dfd-4cbd-9186-dd8b1540f6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da78c47-4764-4c70-8b1e-54f7a37e5c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_esti_etkezes_vacsora_6_utan_cukorbetegseg_magas_vernyomas","timestamp":"2020. május. 24. 18:03","title":"Ezért se egyen este hat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfc053f-6848-4ad9-a25e-13ac6b5c1a43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate 40 azonban még megkaphatja a legújabb lapkát.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok legújabb szankciója kicsavarhatja a Huawei kezéből a processzorokat, az ősszel érkező Mate...","id":"20200525_huawei_kirin_1020_processzor_gyartas_tsmc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfc053f-6848-4ad9-a25e-13ac6b5c1a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39de4879-5f48-4848-9d16-b18792050af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_huawei_kirin_1020_processzor_gyartas_tsmc","timestamp":"2020. május. 25. 09:33","title":"Megúszhatja a Huawei: mégis elkészülhet az eddigi legerősebb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","shortLead":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","id":"20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c805e75c-9800-4908-8d5d-baabd2e0eb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:30","title":"Az év végéig külföldiek csak miniszteri engedéllyel szerezhetnek tulajdonrészt stratégiai vállalatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától a benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","shortLead":"Szerdától a benzinért és a gázolajért is többet kell fizetni.","id":"20200525_uzemanyag_dragulas_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351110ce-7352-4b3f-a246-d9ded28cf336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_uzemanyag_dragulas_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. május. 25. 10:36","title":"Tovább drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszik arra, hogy eltüntesse az új típusú koronavírust a garat- és orrváladékból - közölte a gyógyszer hazai klinikai vizsgálatát koordináló konzorciumot vezető Pécsi Tudományegyetem (PTE) vasárnap.","shortLead":"Korai fázisban adagolva a Japánban törzskönyvezett Avigan nevű, favipiravir összetevőjű gyógyszer alkalmasnak látszik...","id":"20200524_PTE_Avigan_gyogyszer_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe525d3c-5afb-4b2b-9cb6-636013817245","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_PTE_Avigan_gyogyszer_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 24. 18:21","title":"PTE: Alkalmas lehet a japán Avigan gyógyszer a fertőzöttek gyógyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]