[{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","shortLead":"Zivatarok, erős szél, jégeső és villámlás is előfordulhat az ország egész területén.","id":"20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8075b69-4f61-44f2-b5ab-44b3badd455e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2057ffe-9e61-4dd6-8e99-8bc30cfa5dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 26. 13:58","title":"Riasztást és figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","shortLead":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","id":"20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f5781-275a-4f8b-b28f-693ab53d723d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","timestamp":"2020. május. 26. 16:01","title":"Jövőre is ugyanannyi jut kormánypropagandára, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5859ac-eb8c-4ef3-99be-2290f1031486","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mérete és nehézkes államapparátusa miatt India a világ egyik legsérülékenyebb országa a koronavírussal szemben. A példa nélküli katasztrófa esélyét növeli a gyenge egészségügyi rendszer és a politikai cinizmus.","shortLead":"Mérete és nehézkes államapparátusa miatt India a világ egyik legsérülékenyebb országa a koronavírussal szemben. A példa...","id":"202015__veszelyeztetett_india__spanyolnathamult__ridegseg__kozelgo_cunami","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5859ac-eb8c-4ef3-99be-2290f1031486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b87dd38-2afc-493c-b5b5-4362277aeca5","keywords":null,"link":"/360/202015__veszelyeztetett_india__spanyolnathamult__ridegseg__kozelgo_cunami","timestamp":"2020. május. 26. 19:00","title":"A gyönge egészségügyi rendszerű Indiára rászakadhat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","shortLead":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","id":"20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e341b2-509e-4984-a9a8-feca0cb2b699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 26. 11:42","title":"Olasz külügyminiszter: Európa egyszerre nyissa meg a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozások egy részét már feloldották, a turizmus nélkül és a fogyasztói szokások megváltozása miatt komoly bajban vannak a vendéglátóhelyek.","shortLead":"Bár a korlátozások egy részét már feloldották, a turizmus nélkül és a fogyasztói szokások megváltozása miatt komoly...","id":"20200527_budapest_uzletek_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18903b65-651a-484e-8e5b-6c3963938360","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_budapest_uzletek_korlatozas","timestamp":"2020. május. 27. 09:55","title":"Az éttermek fele zárva maradt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76eefb62-2e21-4e49-8cee-beb4ffc89558","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Foghíjas széksorok várják majd a nézőket.","shortLead":"Foghíjas széksorok várják majd a nézőket.","id":"20200527_koronavirus_berliner_ensemble_szinhaz_nezoter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76eefb62-2e21-4e49-8cee-beb4ffc89558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2b1c-3c21-478c-ae26-1dca1790a667","keywords":null,"link":"/elet/20200527_koronavirus_berliner_ensemble_szinhaz_nezoter","timestamp":"2020. május. 27. 12:25","title":"Így képzelik el a távolságtartást Berliner Ensemble színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","shortLead":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","id":"20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f9d302-898e-4b4c-8d67-bafb2a037817","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. május. 27. 10:40","title":"Magyar jogosítványokat intézett külföldieknek egy vecsési házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]