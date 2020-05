Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kijevi postán történt a fura eset, a biztonsági kamera rögzítette is.\r

\r

","shortLead":"Egy kijevi postán történt a fura eset, a biztonsági kamera rögzítette is.\r

\r

","id":"20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c721b56-018f-4c3f-9760-8cebc1375212","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","timestamp":"2020. május. 27. 16:50","title":"Nem volt maszkja egy nőnek, levette a bugyiját, úgy intézte a postai ügyeit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook részvényesei között vannak, akik szerint el kellene halasztani az üzenetküldésnél a végpont-végpont közti titkosítás bevezetését, mert nem tudni, mennyi annak kockázata, hogy a megoldással bűnözők paradicsomává válik a platform.","shortLead":"A Facebook részvényesei között vannak, akik szerint el kellene halasztani az üzenetküldésnél a végpont-végpont közti...","id":"20200527_facebook_uzenetkuldes_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_kiberbunozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db332765-ea2f-46f7-a758-8cc2f52f3021","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_facebook_uzenetkuldes_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_kiberbunozes","timestamp":"2020. május. 27. 12:30","title":"Erős titkosítással védené a messengerbéli üzeneteket a Facebook, de ez nem mindenkinek tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három hétig nem köthetett ki miatta egy mentőhajó.","shortLead":"SMS-t küldött a magyar miniszterelnök a volt olasz belügyminiszternek, aki ellen azért indult eljárás, mert közel három...","id":"20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c81e67a-7dc8-4b70-af01-a47c683ff446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca858a0-6fb0-446b-a31d-e14b19334fce","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_salvini_mentelmi_jog_orban_gratulal","timestamp":"2020. május. 26. 16:36","title":"Orbán gratulált Salvininek, mert nem vették el a mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","shortLead":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. A természetes fogyás nagyot csökkent 2019 első hónapjaihoz képest, ennek az az oka, hogy idén nem volt annyira súlyos influenzajárvány, mint tavaly.","shortLead":"Továbbra is nő a születések száma, de szó sincs olyan kiugró adatról, mint az év legelején és 2019 végén. A természetes...","id":"20200526_szuletes_halal_nepesseg_ksh_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0672b290-7831-468f-8e3d-69e1b502a076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434f783b-ea61-4a99-88b1-31b6a2138a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_szuletes_halal_nepesseg_ksh_fogyas","timestamp":"2020. május. 26. 09:39","title":"Megtorpant a mini baby boom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20065bf-64b6-455b-a61e-343d0bd1dcf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középkategóriás mobiljaiba szereli majd a most bemutatott Exynos processzorait a Samsung.","shortLead":"Középkategóriás mobiljaiba szereli majd a most bemutatott Exynos processzorait a Samsung.","id":"20200526_samsung_exynos_880_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20065bf-64b6-455b-a61e-343d0bd1dcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48fd8f9-feff-4875-ba62-0cd3780602e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_exynos_880_processzor","timestamp":"2020. május. 26. 15:03","title":"Ütősebb processzor kerül a Samsung olcsóbb telefonjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet el az önkormányzat.","shortLead":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet...","id":"20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8171a9e0-c400-4885-82a6-3f76612bdd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","timestamp":"2020. május. 27. 17:56","title":"A XVIII. kerületi polgármester szerint tömeges elbocsátásokhoz is vezethetnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]