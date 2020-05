Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt az emberek egyről a kettőre tudtak jutni, és ugyanannyian vannak azok, akik szerint Kádár alatt jobb volt, mint azok, akik szerint most. Öregedik Orbán tábora, ez látszik az eredményekből.","shortLead":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt...","id":"20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c90f5c-87b9-4ed6-aa02-c36d3a36779a","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","timestamp":"2020. május. 28. 14:05","title":"Minden harmadik fideszes Kádárt választaná Orbán helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a763d54a-dc99-4eb5-a17b-6d37788e7d9a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Új korszak nyílik az űrrepülés történetében azzal, hogy a Tesla-gyáros Elon Musk magán-űrhajójával juttatnak fel az űrbe asztronautákat. ","shortLead":"Új korszak nyílik az űrrepülés történetében azzal, hogy a Tesla-gyáros Elon Musk magán-űrhajójával juttatnak fel...","id":"20200527_spacex_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a763d54a-dc99-4eb5-a17b-6d37788e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3ace57-b667-4c7c-860e-57cb096d36e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 27. 14:00","title":"Magángéppel Föld körüli pályára: ma először utasokkal indul a SpaceX Sárkánya a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is a turisták. Ráadásul a jegyárakat is leszállították.","shortLead":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is...","id":"20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e25f172-3861-4dad-bc13-d9b1bbc15f23","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","timestamp":"2020. május. 27. 10:23","title":"A vírust is túlélte: nyit a Colosseum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","shortLead":"A bajor gyártó felfrissített típusa mostantól csak és kizárólag lágyhibrid hajtással készül.","id":"20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2741a4-78c6-4d87-b301-6b261c5271e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc28a8b-7cd5-40f4-b3da-d6f4db7776db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_teljesen_lagyhibrid_lett_a_megujult_bmw_6_gt","timestamp":"2020. május. 28. 07:59","title":"Teljesen lágyhibrid lett a megújult BMW 6 GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b9c107-518f-4825-8f0e-f0d6e020fd4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200527_Kijott_Billie_Eilish_kisfilmje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b9c107-518f-4825-8f0e-f0d6e020fd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d52673-7de6-4cc4-91ba-1a4787f8d2ee","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Kijott_Billie_Eilish_kisfilmje","timestamp":"2020. május. 27. 13:57","title":"Kijött Billie Eilish kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás. Az EasyJet, a British Airways, a Virgin Atlantic és a Ryanair is lépéskényszerben van.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás...","id":"20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5205133-8935-4979-97b6-7bd704b8fb59","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","timestamp":"2020. május. 28. 14:10","title":"Több mint húszezer munkahely szűnhet meg a légitársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.","shortLead":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt...","id":"20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0190355-f014-4f88-a6b3-ca3af8b9b7d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","timestamp":"2020. május. 28. 06:00","title":"Lövöldözni kezdett egy dolgozó egy francia cég tárgyalótermében, három embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]