16 országot repült át egy kakukk, mire hazaért
Döbbenetes távolságot tett meg a madár.

Tüntetések kezdődtek Minneapolisban, miután egy fekete férfi belehalt a rendőri intézkedésbe
George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.

Karácsony Gergely ismét bevezeti a lakásrezsi-támogatást
A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális dolgozó pedig átlagosan 100 ezer forintos egyszeri jutalmat kap.

Visszavásárolnák Karácsonyék a Fővárosi Csatornázási Műveket
Nem tettek le a tervről, ám az még kérdés, miből tudják majd kifizetni a vételárat.

Az ujgurok elnyomása miatt készül szankcionálni Kínát az Egyesült Államok
A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.

Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna
Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.

Négy újabb áldozata van a járványnak, egy nap alatt 140-en gyógyultak meg
121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","shortLead":"George Floydot úgy tették ártalmatlanná, hogy a nyakára térdeltek. Belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","id":"20200527_george_floyd_minneapolis_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345f461a-542d-4b2d-b14c-235e109e9d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_george_floyd_minneapolis_rendorok","timestamp":"2020. május. 27. 15:46","title":"Tüntetések kezdődtek Minneapolisban, miután egy fekete férfi belehalt a rendőri intézkedésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális dolgozó pedig átlagosan 100 ezer forintos egyszeri jutalmat kap.","shortLead":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális...","id":"20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471bc89f-d019-4b3b-a93e-3a1cb9a8100b","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Karácsony Gergely ismét bevezeti a lakásrezsi-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4983-e19a-48ca-8348-c469a414a4a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tettek le a tervről, ám az még kérdés, miből tudják majd kifizetni a vételárat.","shortLead":"Nem tettek le a tervről, ám az még kérdés, miből tudják majd kifizetni a vételárat.","id":"20200527_fovarosi_csatornazasi_muvek_karacsony_gergely_visszavasarlas_osztalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4983-e19a-48ca-8348-c469a414a4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5906-8f8f-47ca-a400-1f4a123938e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_fovarosi_csatornazasi_muvek_karacsony_gergely_visszavasarlas_osztalek","timestamp":"2020. május. 27. 11:21","title":"Visszavásárolnák Karácsonyék a Fővárosi Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.","shortLead":"A szankciós törvénytervezetről már csak Donald Trump aláírása hiányzik.","id":"20200528_szankciok_egyesult_allamok_ujgurok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbadc02-853a-4c9e-8dce-1dc4bbd7034c","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_szankciok_egyesult_allamok_ujgurok","timestamp":"2020. május. 28. 09:27","title":"Az ujgurok elnyomása miatt készül szankcionálni Kínát az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","shortLead":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","id":"20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c7dd-eb2a-46aa-9cab-22903261a0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","timestamp":"2020. május. 28. 07:27","title":"Négy újabb áldozata van a járványnak, egy nap alatt 140-en gyógyultak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is be kell vonni. Koronavírus-szakértők segítenek a verekedős jelenetekben Hollywoodban
A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is be kell vonni.