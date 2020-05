Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","shortLead":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","id":"20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca2c0a-a95f-4f5a-9225-e7fcdec05620","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","timestamp":"2020. május. 27. 11:07","title":"Törvénymódosítással szüntetné meg az Emmi a pedagógusbántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","shortLead":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","id":"20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cda9931-a5f9-4b92-9fcf-10035bde65cc","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","timestamp":"2020. május. 28. 10:49","title":"Távolságtartó cipőket készít egy kolozsvári cipészmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","shortLead":"Múlt héten az egészségügyi maszk viselését is előírták Bujákon, ahol Nógrád megye fertőzötteinek közel harmada él.","id":"20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab04b66-d1d8-4ae0-8731-c22da5145626","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Jarvany_tort_ki_egy_nogradi_kozsegben_legalabb_10en_koronavirusosak","timestamp":"2020. május. 27. 16:47","title":"Gócpont alakult ki egy nógrádi községben, 10 koronavírusost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból a megrendelt árut, a traktoros bejárja a termőföldet. Kicsit közelebbről nézve azonban kiderül: óriási változáson mentek, mennek keresztül napjainkban is a munkagépek.","shortLead":"Kívülről ugyanaz látható: a markoló egy kupac földet tesz arrébb az utcán, a targoncával előhozzák a raktárból...","id":"20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae43b64-10e5-4142-98df-9e4f42237bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebe2288-9e2a-420d-9e44-4d98eec66f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_mobil_hidraulika_munkagepek_elektrifikacio_intelligens_vezerles_szenzorok","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Ránézésre csak egy markoló, de amit beleszerelhetnek, az figyelemreméltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát hozta vissza az új világba. Még ebben az évben érkezhet az utód is, javított specifikációkkal.","shortLead":"Különlegességnek számított az összehajtható telefonok között a felújított Motorola Razr, ugyanis a régi kagylóformát...","id":"20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f563b2b-3eb9-4484-8055-6fea8e75e127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eee2ef-a531-4804-bc05-a2c06bf9e0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_osszehajthato_telefon_motorola_razr_2020_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Hajtogatják: kiszivárogtak az új Motorola Razr utódjának specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még tovább mélyítették azt. Minderről a Facebook saját kutatói is megbizonyosodhattak.","shortLead":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még...","id":"20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a737a6-4198-4d41-81d5-aff901f045fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Megpróbálta enyhíteni a megosztottságot a Facebook, de katasztrófa lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni egy tanulmány szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni...","id":"20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1eced-7592-43d9-9ead-31780e82a68c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","timestamp":"2020. május. 27. 15:03","title":"Kell-e maszkot viselniük az egészen kicsi gyermekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]