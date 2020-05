Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) jusson. A startot több helyen élőben közvetítik. [Frissítés: törölték a startot.]","shortLead":"A Crew Dragon két bátor űrhajósa magyar idő szerint 22:33-kor emelkedik a levegőbe, hogy a SpaceX szerkezetével...","id":"20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b47ef87-559a-42c8-b719-7b728a7e9366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7436a55-a9f3-4210-a028-6f5eb72486a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spacex_crew_dragon_start_kiloves_live_stream_elo_kozvetites","timestamp":"2020. május. 27. 16:03","title":"Mutatjuk, hol nézheti élőben a történelem újabb fontos űrrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","shortLead":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","id":"20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e4ab4-6c4b-4f0a-a5a1-d2aa3b3f03c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 28. 05:31","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint az FPÖ volt elnökét lépre csaló nő egy magyar gyökerekkel rendelkező rigai nő.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint az FPÖ volt elnökét lépre csaló nő egy magyar gyökerekkel rendelkező rigai nő.","id":"20200528_Magyar_szal_is_felmerult_a_Strachebotranyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7327f65c-bdf3-4f5f-bcbc-d8605b42e42a","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_Magyar_szal_is_felmerult_a_Strachebotranyban","timestamp":"2020. május. 28. 11:35","title":"Magyar származású nő csalhatta lépre Ibizán Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","shortLead":"Összesen 47 vádlott van az ügyben: A házaspárnak és 45 ügyfelének kell a bíróság elé állnia.","id":"20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f9d302-898e-4b4c-8d67-bafb2a037817","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_jogositvany_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. május. 27. 10:40","title":"Magyar jogosítványokat intézett külföldieknek egy vecsési házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","shortLead":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","id":"20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d945a529-6b22-4929-beca-556223e07d0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","timestamp":"2020. május. 28. 21:03","title":"Ausztriában havi 1000 eurót kaphatnak a szabadúszó művészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még tovább mélyítették azt. Minderről a Facebook saját kutatói is megbizonyosodhattak.","shortLead":"A közösségi oldal által használt algoritmusok ahelyett, hogy csökkentették volna a megosztottságot az oldalon, még...","id":"20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a737a6-4198-4d41-81d5-aff901f045fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_facebook_kozossegi_oldal_megosztottsag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. május. 27. 14:33","title":"Megpróbálta enyhíteni a megosztottságot a Facebook, de katasztrófa lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4983-e19a-48ca-8348-c469a414a4a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tettek le a tervről, ám az még kérdés, miből tudják majd kifizetni a vételárat.","shortLead":"Nem tettek le a tervről, ám az még kérdés, miből tudják majd kifizetni a vételárat.","id":"20200527_fovarosi_csatornazasi_muvek_karacsony_gergely_visszavasarlas_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4983-e19a-48ca-8348-c469a414a4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5906-8f8f-47ca-a400-1f4a123938e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_fovarosi_csatornazasi_muvek_karacsony_gergely_visszavasarlas_osztalek","timestamp":"2020. május. 27. 11:21","title":"Visszavásárolnák Karácsonyék a Fővárosi Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és a védekezést.","shortLead":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és...","id":"20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7b83a-9064-4b1c-9cbd-564fb8fd4450","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 17:59","title":"Kitüntették az orvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]