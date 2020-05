Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya nyugtatta a szurkolókat a Deák téren.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya nyugtatta a szurkolókat a Deák téren.","id":"20200529_Dzsudzsak_Balazs_Mi_Hazank_tuntetes_Deak_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef71f48b-944d-471c-a988-31dbbbb8808c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Dzsudzsak_Balazs_Mi_Hazank_tuntetes_Deak_ter","timestamp":"2020. május. 29. 08:08","title":"Dzsudzsák Balázs is részt vett a Mi Hazánk tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","shortLead":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","id":"20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4554190-76c6-4008-80b7-a7ff032dfd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","timestamp":"2020. május. 28. 11:22","title":"Sadiq Khan: Londont újra eláraszthatják a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","shortLead":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","id":"20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c130d-e3aa-429f-b758-4bb8b8b8022e","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 29. 07:07","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új esetek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egykori elnöke örül, hogy megkerültek a képek és a videók.","shortLead":"Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) egykori elnöke örül, hogy megkerültek a képek és a videók.","id":"20200527_Strachebotrany_Ibiza_felvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c96bcc9-b19a-4921-82a0-c0bfc3782331","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_Strachebotrany_Ibiza_felvetel","timestamp":"2020. május. 27. 21:31","title":"Strache-botrány: megtalálták az eredeti ibizai felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad7d81f-6a6f-4b45-9c82-17ab135f4361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a jövőben fejezetekre tagolja majd a videókat, hogy megkönnyítse a tartalom fogyasztását. 