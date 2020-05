Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949e54ea-443e-4f81-a76d-5f8dba62c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","timestamp":"2020. május. 30. 11:30","title":"Fülke: „Orbán csak annyira zseniális, mint az, aki Mercedes jelet ragaszt egy Skodára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon a miniszterelnökön, hogy miért támogatja a határon túli magyarokat.","shortLead":"Valószínűleg kevesebben lépnek ki egy magát nemzetinek tartó párt frakciójából, ha az elnök nem azt kéri számon...","id":"20200529_jobbik_ungar_peter_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f2aefa-e1d7-4c9f-8d79-151439519bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_jobbik_ungar_peter_","timestamp":"2020. május. 29. 16:07","title":"Ungár: A Jobbik elnöke bízzon magában, neki is lehet hatása a kilépésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","shortLead":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","id":"20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bce72-9097-45db-8051-3c87277b60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","timestamp":"2020. május. 30. 11:55","title":"18 év után, hétfőn szabadul Kaiser Ede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","shortLead":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","id":"20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43e261-e359-4eae-a047-9063832d174f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","timestamp":"2020. május. 29. 10:47","title":"Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875d9a8-1034-4755-8b6e-c218622d5f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer fölé emelkedett a koronavírusból bizonyítottan kigyógyultak száma péntekre. Elhunyt újabb nyolc ember, mindegyikük krónikus beteg volt. Az összes pénteki járványhír.","shortLead":"Kétezer fölé emelkedett a koronavírusból bizonyítottan kigyógyultak száma péntekre. Elhunyt újabb nyolc ember...","id":"20200529_8_halott_2000_felett_a_gyogyultak_szama__koronavirus_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2875d9a8-1034-4755-8b6e-c218622d5f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e28654-a9a4-41b3-9337-e2511539cf81","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_8_halott_2000_felett_a_gyogyultak_szama__koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 29. 07:42","title":"8 halott, 2000 felett a gyógyultak száma – koronavírus percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lapban Orbán Viktor 10 éves kormányzását tekintik át. Az elemzés szerint a járványban használt rendeleti kormányzás is az igazolta, hogy Magyarországon minden hatalomtól Orbántól ered, ha ő azt úgy látja jónak.","shortLead":"A német lapban Orbán Viktor 10 éves kormányzását tekintik át. Az elemzés szerint a járványban használt rendeleti...","id":"20200530_Orban_a_gonosz_hatalom_igezeteben_die_zeit_10_ev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e11499c-df9f-4c31-96a5-0709d48a4fd3","keywords":null,"link":"/360/20200530_Orban_a_gonosz_hatalom_igezeteben_die_zeit_10_ev","timestamp":"2020. május. 30. 09:00","title":"Die Zeit: Orbán Viktort elcsábította a sötét oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszaesett a balesetek száma áprilisban és májusban, de azonnal elindult felfelé, ahogy véget értek a kijárási korlátozások.","shortLead":"Visszaesett a balesetek száma áprilisban és májusban, de azonnal elindult felfelé, ahogy véget értek a kijárási...","id":"20200529_kozuti_balesetek_jarvany_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be16b28-4fcd-4ba9-8996-c743122c1987","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_kozuti_balesetek_jarvany_statisztika","timestamp":"2020. május. 29. 15:01","title":"Látványos csökkenés után megint sok a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee982bb-04e7-4dd0-9bb3-8b285e25e48a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró 78 éves volt.","shortLead":"Az újságíró 78 éves volt.","id":"20200529_elhunyt_Oplatka_Andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee982bb-04e7-4dd0-9bb3-8b285e25e48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b71b2d-9d97-4976-85de-ce1c1a08649e","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_elhunyt_Oplatka_Andras","timestamp":"2020. május. 29. 10:04","title":"Elhunyt Oplatka András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]