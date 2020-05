Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","shortLead":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","id":"20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d3c5b3-0c94-4d29-934d-0c3bd94d8ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","timestamp":"2020. május. 29. 08:08","title":"Adj valamit már – videoklippel ünnepli Orbán a tízéves évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem kellett volna közölniük a lapoknak. Igaz, emiatt megsemmisített hat kúriai ítéletet.","shortLead":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített...","id":"20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5dcd3e-5830-49f7-8d72-b6cd6e7d9403","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 29. 17:22","title":"Tarsoly Csaba titkárának csak a nevét nem lett volna szabad közzétenni – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed5a86f-8989-4369-affb-ddbf37b76cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint a Sony június 3-án jelentheti be az első olyan játékokat, amelyek már elérhetőek lesznek a PlayStation ötödik generációs változatára.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint a Sony június 3-án jelentheti be az első olyan játékokat, amelyek már elérhetőek...","id":"20200528_sony_playstation_5_ps5_konzol_jatek_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed5a86f-8989-4369-affb-ddbf37b76cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06790c9-63bd-4795-b77b-5a26866ab358","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_sony_playstation_5_ps5_konzol_jatek_bejelentes","timestamp":"2020. május. 28. 09:33","title":"Nagy bejelentésre készül a Sony, jönnek az első játékok PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett új támogatására. A koronavírus-járvány kitörésekor hirdette meg a kormány a Diákhitel Pluszt, de arról nem volt szó, hogy azt különös feltételhez köti. Azok a diákok vannak különösen nehéz helyzetben, akik nemcsak pénz, hanem munka nélkül is maradtak. A cégek ugyanis a járványhelyzet idején először a diákmunkásoktól váltak meg. A szövetkezetek szerint sok jóra a nyári szünetben se számítsanak a diákok. ","shortLead":"Elkeseredett diákok amiatt keresték meg szerkesztőségünket, hogy visszadobták kérelmüket az állam áprilisban bevezett...","id":"20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eaedc4a-8c09-40d2-9201-9876591dd8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52d9821-dc03-4b8a-ad77-ded024964963","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Nem_kaphattak_Diakhitel_Pluszt_azok_akik_mar_felvettek_a_nyelvtanulasi_hitelt","timestamp":"2020. május. 29. 11:05","title":"Nem kaphattak Diákhitel Pluszt azok, akik már felvették a nyelvtanulási kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","shortLead":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","id":"20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43e261-e359-4eae-a047-9063832d174f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","timestamp":"2020. május. 29. 10:47","title":"Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet is került az új Red tarifacsomagokba.","shortLead":"Megújította lakossági mobilos portfólióját a Vodafone. A korlátlan hanghívás és sms-ezés mellé korlátlan mobilinternet...","id":"20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b05131-4133-4393-9c3f-b19099f14247","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_vodafone_red_korlatlan_adat_mobilinternet_tarifa","timestamp":"2020. május. 28. 16:15","title":"Korlátlan internetet vezetett be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Több tízmilliós tao-támogatás visszafizetésére kötelezték, mégis épülhet közpénzből a Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület klubháza. Az egyesület, a Fidesz és a kormányhoz közel álló üzletemberek, köztük Mészáros Lőrinc üzlettársának az érdekei összemosódnak.","shortLead":"Több tízmilliós tao-támogatás visszafizetésére kötelezték, mégis épülhet közpénzből a Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület...","id":"20200528_Az_adotartozasok_ellenere_omlik_a_penz_a_fideszes_kisvaros_fociklubjahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc923bff-b29e-4195-8ca0-ac30b174c901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Az_adotartozasok_ellenere_omlik_a_penz_a_fideszes_kisvaros_fociklubjahoz","timestamp":"2020. május. 28. 13:00","title":"Az adótartozások ellenére ömlik a pénz a fideszes kisváros fociklubjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]