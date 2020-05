Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai elnök, amikor a SpaceX űrhajó ismételt felbocsátási kísérletére Floridába indulva újságíróknak nyilatkozott Washingtonban szombaton.","shortLead":"A \"radikális baloldalt\" is okolta az országossá váló tüntetésekért és az erőszak elharapódzásáért Donald Trump amerikai...","id":"20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418a9790-e8eb-4782-8ece-ce2bdac3e1b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Trump_szerint_a_radikalis_baloldal_tehet_az_eroszakrol","timestamp":"2020. május. 30. 21:48","title":"Trump szerint a radikális baloldal tehet az erőszakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb szerettünk élettörténetének rögzítése különleges közös program is lehet. A téma ritkán – talán túl ritkán – kerül elő, most a Doro svéd szeniortelefon-gyártó hívta fel rá a figyelmet közleményében. A vállalat több olyan emberi és technikai tanácsot összegyűjtött, melyek segíthetik az emlékek megőrzését, átmentését a következő generációk számára.","shortLead":"A szülők, nagyszülők tudása, családi történetei, emlékei kincsek, melyeket érdemes lehet megőrizni. Ráadásul idősebb...","id":"20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976db629-f9d4-40fd-a6ff-363383a4d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7557a5-2f52-42a8-9904-6b8f339295e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_csaladi_emlekek_tortenetek_rogzitese_doro","timestamp":"2020. május. 30. 10:03","title":"Hasznos tanácsok: így rögzítse nagyszülei emlékeit, hogy bármikor visszahallgathassa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott. ","shortLead":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor...","id":"20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3a1c6-0fd4-44c0-be57-2836f06685f3","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","timestamp":"2020. május. 30. 13:50","title":"Orbán Viktor összefüggést lát Trianon és a magyar foci között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","shortLead":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","id":"20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a68bba-1318-4a91-9efe-75c6df53a6b8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","timestamp":"2020. május. 31. 17:53","title":"Michiganben egy rendőr letette a sisakot, majd békében vonult a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi Űrállomásra tart.","shortLead":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi...","id":"20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7073fd3-93b2-42dd-97b8-29c942bcf69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 30. 21:24","title":"Elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak a közvetlen járatok a tengerparti üdülőhelyekre.","shortLead":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak...","id":"20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0052ddca-e35a-4dea-8d00-5ff8e4d77fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","timestamp":"2020. május. 30. 21:02","title":"Júliustól repülnek a charterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]