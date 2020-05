Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","shortLead":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","id":"20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30ec980-d2d1-400b-9df8-44287654f3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","timestamp":"2020. május. 30. 21:27","title":"Spanyolország biztonságos turisztikai folyosó megnyitásán dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Visszaadja a különleges felhatalmazást a kormány, de rögtön meg is szavaztat magának egy másikat. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdbef5aa-75ef-4b76-afed-cf204fb08485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949e54ea-443e-4f81-a76d-5f8dba62c84d","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Fulke_Orban_csak_annyira_zsenialis_mint_az_aki_Mercedes_jelet_ragaszt_egy_Skodara","timestamp":"2020. május. 30. 11:30","title":"Fülke: „Orbán csak annyira zseniális, mint az, aki Mercedes jelet ragaszt egy Skodára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","shortLead":"A maszkok rendelkeztek megfelelő szabvánnyal, az Európai Bizottság már tárgyal a gyártóval a helyettesítésükről. ","id":"20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74cf67d3-c248-44a6-b15b-36313bf38522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6b9210-63ca-4af6-be87-f13d8965667c","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Kina_maszk_Operativ_Torzs_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 30. 13:59","title":"Kínában gyártották a maszkokat, amiket az Operatív Törzs szerint meg kellett semmisíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","shortLead":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","id":"20200530_Otot_rugott_a_Bayern","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083e6f8c-4a95-4942-942e-5edc95ceb3d7","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Otot_rugott_a_Bayern","timestamp":"2020. május. 30. 21:14","title":"Ötöt rúgott a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Duna Aszfalt Kft. tavalyi 157 milliárdos bevétele mellett 24,4 milliárdos nyereséget ért el.\r

\r

","shortLead":"A Duna Aszfalt Kft. tavalyi 157 milliárdos bevétele mellett 24,4 milliárdos nyereséget ért el.\r

\r

","id":"20200529__Meszaros_Lorinc_baratja_hatalmas_nyersesege_Duna_Aszfalt_Szijj_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146d27a7-0b49-448a-9f4c-193cae5b382c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529__Meszaros_Lorinc_baratja_hatalmas_nyersesege_Duna_Aszfalt_Szijj_Laszlo","timestamp":"2020. május. 29. 18:28","title":"Senki nem keresett még annyit az építőiparban, mint Mészáros Lőrinc barátja tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova vannak bejelentve, vagy hogy hány egyéni vállalkozó regisztrálja munkanélküliként magát.","shortLead":"Az állásukat elvesztők nem jelennek meg azonnal a statisztikákban, a számokat befolyásolja az is, hogy az ingázók hova...","id":"20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29fb74-a598-40bc-9724-dd53ddf24fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_munkanelkuliseg_Magyarorszag_KSH_elemzes","timestamp":"2020. május. 31. 12:13","title":"Jóval magasabb lehet a tényleges munkanélküliség Magyarországon, mint azt most sejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b6b9f-232e-4a18-a78f-8a6f2316159e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb videójában. Ide már nem kellenek az erőszakot illusztráló képsorok sem, csak szavak.","shortLead":"A rendőri túlkapások, a feketék ellen elkövetett bántalmazások, a rasszizmus ellen szólalt fel a Nike a legújabb...","id":"20200530_Ne_dolj_hatra_ne_legyel_csendben__eros_reklammal_reagal_a_Nike_a_rasszizmusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790b6b9f-232e-4a18-a78f-8a6f2316159e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c6b29e-222e-4dc7-b5ee-abb68689c2c7","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Ne_dolj_hatra_ne_legyel_csendben__eros_reklammal_reagal_a_Nike_a_rasszizmusra","timestamp":"2020. május. 30. 12:51","title":"\"Ne dőlj hátra, ne legyél csendben\" - erős reklámmal reagál a Nike a rasszizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik az előszezon, sűrűsödnek a járatok. ","shortLead":"Kezdődik az előszezon, sűrűsödnek a járatok. ","id":"20200530_Szombattol_valtozik_a_balatoni_vonatok_menetrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec8078-0832-4f14-b1c1-460e93d40643","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Szombattol_valtozik_a_balatoni_vonatok_menetrendje","timestamp":"2020. május. 30. 08:07","title":"Szombattól változik a balatoni vonatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]