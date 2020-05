Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics Sári Anyáim története című első egész estés filmjét.","shortLead":"Észak-Amerika legjelentősebb dokumentumfilm-fesztiválja, a torontói HotDocs meghívta programjába Dér Asia és Haragonics...","id":"20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bf96e4-0ced-4863-8cbc-d9741ab693ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99720d-60f9-42d4-be29-430bd53a3406","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Orokbefogado_magyar_anyak_dokumentumfilm_HotDocs","timestamp":"2020. május. 29. 10:52","title":"Örökbefogadó magyar anyákról szóló dokumentumfilm szerepelhet a HotDocs fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök hirtelen távozása mögött. 