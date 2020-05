Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60bdc0cd-91c7-47a0-a683-b8ddd50465cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koncertfelvétel 1970. május 30-án és 31-én, szombaton és vasárnap zajlott. Bár szó sem lehetett utókeverésről, mai füllel is jól szól az anyag.\r

\r

","shortLead":"A koncertfelvétel 1970. május 30-án és 31-én, szombaton és vasárnap zajlott. Bár szó sem lehetett utókeverésről, mai...","id":"20200530_Otven_eve_rogzitettek_az_elso_magyar_koncertlemezt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bdc0cd-91c7-47a0-a683-b8ddd50465cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f0ba51-9083-4acd-907d-5c46f38cae11","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Otven_eve_rogzitettek_az_elso_magyar_koncertlemezt","timestamp":"2020. május. 30. 17:41","title":"Ötven éve rögzítették az első magyar koncertlemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból a tömegbe lőtt Detroitban. ","shortLead":"Országossá váltak a rendőri erőszak elleni tüntetések Amerikában. Egy ember meghalt, miután valaki egy autóból...","id":"20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae70383-9818-4d85-8e1e-83ec760745ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26233131-d54d-45ca-9055-db16c9be0917","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Detroitban_a_rendori_eroszak_ellen_tuntetok_koze_lottek","timestamp":"2020. május. 30. 09:24","title":"Detroitban a rendőri erőszak ellen tüntetők közé lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","shortLead":"Egyelőre meghosszabbították a rendkívüli állapotot. ","id":"20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38dfe0c-7ccb-4125-9074-7475a1ab1705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45d6785-112b-4fd2-adcd-2a13518ac072","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_EszakMacedoniaban_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 30. 20:45","title":"Észak-Macedóniában maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda Ernővel, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökével.","shortLead":"Hamarabb lesz oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák. Interjú ifjabb Duda...","id":"202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0f337e4-b6a5-48cd-82a2-8f86d7ca340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d49cf89-f49c-4449-8a8e-5bd770701a6a","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_biotech__tudomodell_ossejtbol__kulfoldre_dolgoznak__eloben_amegoldas","timestamp":"2020. május. 31. 08:15","title":"Mire jutottak a magyarországi laborok a koronavírussal? Interjú Duda Ernővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott. ","shortLead":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor...","id":"20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3a1c6-0fd4-44c0-be57-2836f06685f3","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","timestamp":"2020. május. 30. 13:50","title":"Orbán Viktor összefüggést lát Trianon és a magyar foci között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja tartani a lépést. Annak idején \"istencsászárok\" mondták, hogy amit csinál, az földönkívüli. Erre szükség lenne most is, amikor a jövőre halasztott olimpiáért dolgozik. ","shortLead":"Fábián László öttusázó olimpiai bajnok versenyszelleme legendás volt, most sem tud leállni, 14 éves fiával próbálja...","id":"20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5161dd3e-d040-4b6e-9d07-7801fec51f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462d739-69b4-4ca8-8498-6011c5b2fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200530_fabian_laszlo_hvgportre_ottusa","timestamp":"2020. május. 30. 14:00","title":"\"Ha az edzőm azt mondta, át tudok ugratni 30 emeletet, tudtam, képes leszek rá\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és egy francia publicisztika is úgy emlékezik meg, hogy felidézik Orbán Viktor 1992-es amerikai tanulmányútját. ","shortLead":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és...","id":"20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d74d1f-1fd4-4baa-b6a0-8bb653edd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","timestamp":"2020. május. 30. 16:08","title":"\"Olyan, mint egy kis Napóleon\" - emlékek kerültek elő Orbán Viktor 92-es amerikai útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","shortLead":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","id":"20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99a925e-7f47-456c-b055-4f89c74b36ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:51","title":"Alig van új fertőzött, két koronavírusos beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]