Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","shortLead":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","id":"20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d945a529-6b22-4929-beca-556223e07d0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","timestamp":"2020. május. 28. 21:03","title":"Ausztriában havi 1000 eurót kaphatnak a szabadúszó művészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","shortLead":"A koronavírus miatt elrendelt karantén alatt legalább olyan hatékonyak voltak, mint a munkahelyükön.","id":"20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123dec1a-e668-412f-b7e4-5f42800cfe36","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_akar_visszamenni_az_irodaba_az_ujzelandiak_tobbsege","timestamp":"2020. május. 28. 09:30","title":"Nem akar visszamenni az irodába az új-zélandiak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai elemző, aki elmondja azt is, mire számít, képes lesz-e kezelni a gazdasági visszaesést a kormány. Lakner Zoltánnal, a frissen indult Jelen főszerkesztőjével Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai...","id":"20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45391d7-5ddf-49bd-89e0-69444d9c5778","keywords":null,"link":"/360/20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","timestamp":"2020. május. 28. 13:05","title":"Lakner: Hatalmat nem veszít a kormány a rendkívüli felhatalmazás visszaadásával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny, a szervezők kihirdették a győzteseket.\r

\r

","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny, a szervezők kihirdették...","id":"20200529_Verseny_nincs_gyoztes_van_ime_a_NagySzinPad_eredmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aeaec7-dd4e-4ab2-973e-0ca383367cdc","keywords":null,"link":"/kultura/20200529_Verseny_nincs_gyoztes_van_ime_a_NagySzinPad_eredmenye","timestamp":"2020. május. 29. 15:35","title":"Verseny nincs, győztes van: íme, a Nagy-Szín-Pad! eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen csökkent a koronavírusos aktív esetek száma Magyarországon, az elmúlt napon pedig 140 embert minősítettek gyógyultnak. Szlávik János főorvos elmondta, a betegség hosszú lefolyású, van olyan betegük, aki már négy hete van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"Jelentősen csökkent a koronavírusos aktív esetek száma Magyarországon, az elmúlt napon pedig 140 embert minősítettek...","id":"20200528_operativ_torzs_sajtotajekoztato_muller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6037cd-6873-4fb3-8bb7-c85d6e101eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_operativ_torzs_sajtotajekoztato_muller","timestamp":"2020. május. 28. 12:16","title":"Szlávik: Több tízezer olyan ember lehet, aki átesett a fertőzésen, de nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cc156-d960-4b38-9d63-d85c4772349a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújítása nem várhat tovább.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújítása nem várhat tovább.","id":"20200528_tarlos_istvan_lanchid_felujitas_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01cc156-d960-4b38-9d63-d85c4772349a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021872e6-7dea-48ee-a068-0fbda7d73d20","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_tarlos_istvan_lanchid_felujitas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 28. 21:53","title":"Tarlós: Félő, hogy hamarosan bekövetkezik az állapot, amikor már nem lehet felújítani a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök a szólásszabadság védelmére hivatkozott. A cenzúrázó platformoknak állami támogatást sem adnának.","shortLead":"Az amerikai elnök a szólásszabadság védelmére hivatkozott. A cenzúrázó platformoknak állami támogatást sem adnának.","id":"20200529_Trump_alairta_a_kozossegi_media_szabalyozasarol_szolo_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12c3cb7-e588-4b27-b4d4-45e867588f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_Trump_alairta_a_kozossegi_media_szabalyozasarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2020. május. 29. 05:18","title":"Trump aláírta a közösségi média szabályozásáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kapott kormányzati jóváhagyást a Gül baba türbéjét kezelő alapítvány arra, hogy leszerződjön a türbe és a magyar kultúra törökországi promotálására.","shortLead":"Nem kapott kormányzati jóváhagyást a Gül baba türbéjét kezelő alapítvány arra, hogy leszerződjön a türbe és a magyar...","id":"20200529_A_jarvany_keresztbe_tett_a_Gul_baba_turbeje_torokorszagi_terjeszkedesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1496722-cb61-4e13-96c2-31d530ea5700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd1c0a8-03d5-48da-b752-82cb4cb38b94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_A_jarvany_keresztbe_tett_a_Gul_baba_turbeje_torokorszagi_terjeszkedesenek","timestamp":"2020. május. 29. 13:40","title":"A járvány keresztbe tett a Gül baba türbéje törökországi terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]