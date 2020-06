Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","shortLead":"A hatszoros aranylabdás argentin támadó szerint a labdarúgás már nem lesz ugyanolyan a koronavírus-járvány után.\r

","id":"20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93979650-ce5f-4bbc-b95e-2ce668ad7b35","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Lionel_Messi_egeszsegugyi_dolgozok_labdarugas","timestamp":"2020. május. 31. 15:31","title":"Lionel Messi is üzent az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","shortLead":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","id":"20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a555007-fb71-4a5e-b8d9-ad3e60e70ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","timestamp":"2020. május. 31. 16:37","title":"Történelmi siker: sikeresen dokkolt a Crew Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","shortLead":"Közel két és fél millió ember felgyógyult már a betegségből, új országban nem jelent meg a koronavírus.

","id":"20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e07216-305c-477b-8378-fc697d73a849","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_vilagszerte","timestamp":"2020. május. 31. 08:27","title":"Több mint hatmillió ember koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és egy francia publicisztika is úgy emlékezik meg, hogy felidézik Orbán Viktor 1992-es amerikai tanulmányútját. ","shortLead":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és...","id":"20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d74d1f-1fd4-4baa-b6a0-8bb653edd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","timestamp":"2020. május. 30. 16:08","title":"\"Olyan, mint egy kis Napóleon\" - emlékek kerültek elő Orbán Viktor 92-es amerikai útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","shortLead":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","id":"20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efa8868-d312-4f36-a0ba-30c95dec5f01","keywords":null,"link":"/elet/20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","timestamp":"2020. május. 30. 10:02","title":"22 ember halt meg - ma van a balatonfüredi hajókatasztrófa évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","shortLead":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","id":"20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603b170-87ee-4e90-bce7-eb432c8a939f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","timestamp":"2020. május. 31. 17:54","title":"7 milliót adott Gyurcsány a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Éles szemmel kivehető.","shortLead":"Éles szemmel kivehető.","id":"20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a5c0-b3ec-43b6-9c0a-cb383443b632","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","timestamp":"2020. május. 31. 09:48","title":"Salgótarjánból is lefotózták a Crew Dragon űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]