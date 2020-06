Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","shortLead":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","id":"20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f79b4b-b7c9-4971-9249-8b5761af25cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. május. 31. 10:18","title":"Szlávik: Egészségügyi dolgozókon tesztelik, véd-e a BCG-oltás koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje tetejére állt májusban. Ha lemaradt volna az elmúlt hónapban az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeiről, most mindent egybe gyűjtöttünk.","shortLead":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje...","id":"20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022a811-4d9c-4469-89a4-0a14f924d668","keywords":null,"link":"/elet/20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","timestamp":"2020. május. 30. 18:00","title":"Orbán Viktor kovászos uborkájának az árnyékában kezdtünk új életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik a munkanélküliség.","shortLead":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik...","id":"202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da52e2c2-bffb-42b8-b6d2-80603a396699","keywords":null,"link":"/360/202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","timestamp":"2020. június. 01. 08:15","title":"„Ez már élet-halál harc, ha senki sem segít, végünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","shortLead":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","id":"20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c02446-5fc4-4376-86a3-8087c9594335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","timestamp":"2020. május. 31. 18:52","title":"300 ezer fontot érő órákat loptak el a Manchester City kirabolt játékosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas köszönetet kaptak.","shortLead":"Hatalmas köszönetet kaptak.","id":"20200531_Gyorfi_Pal_a_mentokkel_spontan_formacioban_emlekezett_meg_a_gyereknaprol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc83f53e-662c-41b5-b744-32ec95c75438","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Gyorfi_Pal_a_mentokkel_spontan_formacioban_emlekezett_meg_a_gyereknaprol","timestamp":"2020. május. 31. 12:38","title":"Győrfi Pál a mentőkkel spontán formációban emlékezett meg a gyereknapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","id":"20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba6eafa-e1df-4afa-85b4-e46c5160f4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 01. 15:52","title":"Témakörönként adagolja majd a kormány a nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen.","shortLead":"Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen.","id":"20200531_Ujhelyi_A_kormany_elsunnyogja_az_unios_konzultaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e750f2fb-332c-4b09-9895-56c24f0c2831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Ujhelyi_A_kormany_elsunnyogja_az_unios_konzultaciot","timestamp":"2020. május. 31. 15:16","title":"Ujhelyi: A kormány elsunnyogja az uniós konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0906ff21-c3fa-4be3-9198-7b65d4beec1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Továbbra is Orbán Viktor multimilliárdos barátja hasznosít értékes épületeket az elegáns Andrássy úton.","shortLead":"Továbbra is Orbán Viktor multimilliárdos barátja hasznosít értékes épületeket az elegáns Andrássy úton.","id":"202022_a59_ingatlanhasznosito_meg_egy_andrassy_meszarosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0906ff21-c3fa-4be3-9198-7b65d4beec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afc7bb6-db3e-4149-8984-c05f4f47eaa4","keywords":null,"link":"/360/202022_a59_ingatlanhasznosito_meg_egy_andrassy_meszarosnal","timestamp":"2020. május. 31. 08:30","title":"Még egy magyar miniszterelnökhöz van köze Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]