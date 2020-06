Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af1694ab-f211-483e-92f8-c5151e2d9e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy AR Music nevű fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál sokkal vibrálóbb bejegyzéseket hozhatnak majd létre az instagramozók.","shortLead":"Egy AR Music nevű fejlesztésnek köszönhetően a korábbinál sokkal vibrálóbb bejegyzéseket hozhatnak majd létre...","id":"20200601_instagram_effekt_maszk_sztori_tortenet_ar_music_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af1694ab-f211-483e-92f8-c5151e2d9e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61dc7c6-9044-45ef-9823-9dfbaecc02c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_instagram_effekt_maszk_sztori_tortenet_ar_music_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. június. 01. 14:03","title":"Új effekteket érkeznek az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","shortLead":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","id":"20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84c3db-7f7c-48dd-90db-d11051829c01","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","timestamp":"2020. június. 01. 18:59","title":"Teljes a káosz az USA-ban – íjjal jelent meg egy férfi a tüntetésen, hamar megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most viszont megjelent a digitális divat. Attól azonban nem kell tartani, hogy a végén nem lesz egy göncünk sem, amit felvehetnénk.","shortLead":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most...","id":"202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38851d5d-654d-47ca-9c57-63655f26fb4b","keywords":null,"link":"/360/202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","timestamp":"2020. június. 01. 16:30","title":"Az új divat szerint haza sem kell vinni a ruhát, mégis jól mutat Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszországban volt a harmadik legsúlyosabb járványhelyzet a világon mostanáig. ","shortLead":"Olaszországban volt a harmadik legsúlyosabb járványhelyzet a világon mostanáig. ","id":"20200531_Egy_olasz_korhazvezeto_szerint_legyengult_mostanra_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f18b95-e21e-44c4-a5a3-0dcd61cae8ba","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Egy_olasz_korhazvezeto_szerint_legyengult_mostanra_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 31. 21:35","title":"Egy olasz kórházvezető szerint elvesztette mostanra az erejét a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144c0a3-eac0-4c6b-9d7c-812566da1256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly mennyiségű drogot foglalt le a rendőrség egy összehangolt akcióban, Miskolcon és Budapesten.","shortLead":"Komoly mennyiségű drogot foglalt le a rendőrség egy összehangolt akcióban, Miskolcon és Budapesten.","id":"20200601_kokain_tek_drog_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f144c0a3-eac0-4c6b-9d7c-812566da1256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48e06b-64ad-40a0-8020-2ef7b36f6eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_kokain_tek_drog_akcio","timestamp":"2020. június. 01. 08:57","title":"Épp kokainpartit tartottak egy budapesti lakásban, amikor megérkezett a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","shortLead":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","id":"20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1db53a5-e8a8-4e3b-8e57-6bf45c63f2bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","timestamp":"2020. június. 02. 07:59","title":"Sok mindenen spórol a VW a 8-as Golfon a 7-eshez képest – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","shortLead":"Száz évvel a megkötése után mérték fel, hogyan viszonyulnak a magyarok a trianoni békeszerződéshez.","id":"20200602_trianon100_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87abae65-5f77-4f7e-afdf-ecd3af8022d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62bb335-0c41-48b5-aee2-0547466fe910","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_trianon100_felmeres","timestamp":"2020. június. 02. 13:08","title":"A többségnek még mindig fáj Trianon, pedig alig tud róla valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]