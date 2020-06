Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a061d7d8-1e7e-4503-95c9-9bb4734ec74c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a republikánusok nem nézték jó szemmel, hogy a nyomozó iroda Trump és csapatának orosz kapcsolatait vizsgálja.","shortLead":"Az amerikai elnök és a republikánusok nem nézték jó szemmel, hogy a nyomozó iroda Trump és csapatának orosz...","id":"20200531_Trump_Boante_FBI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a061d7d8-1e7e-4503-95c9-9bb4734ec74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36845a93-9a83-45dd-9ca7-c3f4d9a1c038","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Trump_Boante_FBI","timestamp":"2020. május. 31. 15:02","title":"Trump nyomására távozhatott az FBI vezető jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f144c0a3-eac0-4c6b-9d7c-812566da1256","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly mennyiségű drogot foglalt le a rendőrség egy összehangolt akcióban, Miskolcon és Budapesten.","shortLead":"Komoly mennyiségű drogot foglalt le a rendőrség egy összehangolt akcióban, Miskolcon és Budapesten.","id":"20200601_kokain_tek_drog_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f144c0a3-eac0-4c6b-9d7c-812566da1256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48e06b-64ad-40a0-8020-2ef7b36f6eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_kokain_tek_drog_akcio","timestamp":"2020. június. 01. 08:57","title":"Épp kokainpartit tartottak egy budapesti lakásban, amikor megérkezett a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","shortLead":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","id":"20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603b170-87ee-4e90-bce7-eb432c8a939f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","timestamp":"2020. május. 31. 17:54","title":"7 milliót adott Gyurcsány a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van a bankszámlánkon.","shortLead":"Nem kell messzire utaznunk ezért a 80-as évekbeli kőkemény olasz sportkocsiért, viszont nem árt, ha sok pénz van...","id":"20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beed02e4-cdc5-4232-95fa-3aa5c3f32db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0b49a-3e00-458f-bed1-f6c7210cc887","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_ausztriaban_kinalnak_eladasra_egy_alig_hasznalt_legendas_ferrari_f40et","timestamp":"2020. június. 02. 06:41","title":"Ausztriában kínálnak eladásra egy alig használt legendás Ferrari F40-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Palkó Judit szerint okozhat még meglepetéseket a vírus.","shortLead":"Dr. Palkó Judit szerint okozhat még meglepetéseket a vírus.","id":"20200602_Megszolalt_az_orvos_aki_felismerte_az_elso_magyarorszagi_koronavirusesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b4e648-15f4-43d0-b389-ca1d0c1d56e0","keywords":null,"link":"/elet/20200602_Megszolalt_az_orvos_aki_felismerte_az_elso_magyarorszagi_koronavirusesetet","timestamp":"2020. június. 02. 08:05","title":"Megszólalt az orvos, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 3. rész. Juhász Gyula publicisztikáját felolvassa: Novkov Máté. József Attila versét Zsigmond Emőke mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c743fa-c3a4-4d71-b9d1-1ffd7184e804","keywords":null,"link":"/360/20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","timestamp":"2020. június. 01. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Juhász Gyula: Nem, nem, soha; József Attila: Bús magyar éneke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","shortLead":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","id":"20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ff079-73e3-4781-bd7c-4688514fea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","timestamp":"2020. június. 02. 11:14","title":"Lázár János kerülhet a teniszszövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik képkockáján. Az egyik űrhajós mellé egy plüss potyautas is szegődött.","shortLead":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik...","id":"20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd3441-b707-418f-8ddd-b541c74eb933","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","timestamp":"2020. június. 02. 10:33","title":"Észrevette? Nem csak a két űrhajós utazott a SpaceX Crew Dragon fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]