[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","shortLead":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","id":"20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a9569-a773-4824-a52f-62b79ce92b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","timestamp":"2020. május. 29. 11:55","title":"Űrtevékenység és a nyugat-balkáni beruházások támogatására is bőséggel jut a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A civil szervezet szerint mostanra megsokszorozódott a szabálytalanul parkolók száma, és többen járnak kocsival, mint korábban. Ez utóbbi pedig a levegőnek nem tesz jót.","shortLead":"A civil szervezet szerint mostanra megsokszorozódott a szabálytalanul parkolók száma, és többen járnak kocsival, mint...","id":"20200527_levego_munkacsoport_ingyenes_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f1aa74-6df4-4cb2-848a-c63b1cc2d5bf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_levego_munkacsoport_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. május. 27. 16:56","title":"A Levegő Munkacsoport szerint az ingyenes parkolás többet árt, mint használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1f45e8-3761-4468-ad03-5235fa7de93f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A véleménybuborékot (filterbuborékot) vizsgálta a Vodafone Magyarország megbízásából készített kutatás. A vállalat arra volt kíváncsi, hogy a hazai netezők tartalomfogyasztását hogyan befolyásolják az internetes algoritmusok és a keresési előzmények. Ezek hatására ugyanis – a böngészési előzmények alapján –mindenki elé főként cikkeket, videókat a platformok, melyek jó eséllyel szimpatikusak neki. Így aztán az eltérő véleményekről sokan gyakran lemaradnak.","shortLead":"A véleménybuborékot (filterbuborékot) vizsgálta a Vodafone Magyarország megbízásából készített kutatás. A vállalat arra...","id":"20200529_velemenybuborek_filterbuborek_kutatas_magyar_felhasznalok_vodafone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1f45e8-3761-4468-ad03-5235fa7de93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a779-7cb4-4c1a-8622-e4d948c03387","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_velemenybuborek_filterbuborek_kutatas_magyar_felhasznalok_vodafone","timestamp":"2020. május. 29. 09:03","title":"A Vodafone javasolja: rendszeresen töröljön a böngészőjében, úgy élvezetesebb lesz az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7785be72-f75a-4b0b-88f4-58c7080f6077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyolcszáz lóerő és 300 km/h alatt ma már nem is lehet labdába rúgni.","shortLead":"Nyolcszáz lóerő és 300 km/h alatt ma már nem is lehet labdába rúgni.","id":"20200529_340_kmhra_felett_az_Audi_RS7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7785be72-f75a-4b0b-88f4-58c7080f6077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a921779f-75ff-486c-aed1-19953e085ae2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_340_kmhra_felett_az_Audi_RS7","timestamp":"2020. május. 29. 11:44","title":"A megpiszkált új Audi RS7 340 km/h felett teljesít ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki egy kutatóhelyről – derül ki az utóbbi fél évszázad mikrobiológiai bakijaiból.","shortLead":"Nem kell rosszindulat, elég egy kis figyelmetlenség vagy műszaki hiba, hogy halálos kórokozó jusson ki...","id":"20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628df3db-851c-40e1-99b6-05295b881652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86833343-1e51-48b3-a4cd-96dc0c12c1e4","keywords":null,"link":"/360/20200529_laborbalesetek_koronavirus_anthrax_himlo","timestamp":"2020. május. 29. 11:00","title":"Laborból szabadult ránk a koronavírus? Nem tudni, de volt már jó pár példa ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet el az önkormányzat.","shortLead":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet...","id":"20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8171a9e0-c400-4885-82a6-3f76612bdd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","timestamp":"2020. május. 27. 17:56","title":"A XVIII. kerületi polgármester szerint tömeges elbocsátásokhoz is vezethetnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202022_dumalnak_oltanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238a98be-07d9-446b-98db-60f131e6ef74","keywords":null,"link":"/itthon/202022_dumalnak_oltanak","timestamp":"2020. május. 28. 09:25","title":"Dobszay János: Dumálnak, oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2aee68c-881b-4233-a589-84333039ff43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megsérültek, éheztek, de végül minden jóra fordult.","shortLead":"Megsérültek, éheztek, de végül minden jóra fordult.","id":"20200527_19_napig_voltak_elveszve_az_ujzelandi_vadonban_mire_megtalaltak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2aee68c-881b-4233-a589-84333039ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae87261a-9d63-4ff9-be1b-de8363c0f56d","keywords":null,"link":"/elet/20200527_19_napig_voltak_elveszve_az_ujzelandi_vadonban_mire_megtalaltak_oket","timestamp":"2020. május. 27. 14:22","title":"19 napig bolyongtak az új-zélandi vadonban, mire megtalálták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]