Először egy Facebook-oldal írt arról, hogy gazdasági visszaélés miatt nyomoz a rendőrség az újpesti hokiklubnál, ami elvenné a klubelnök, Őze István díszpolgári címét. (A posztot itt éri el.) A bejegyzés szerint a rendőrség a nyomozás során több tanút is kihallgatott.

A poszt főbb állításai:

olyan hokiütőket adtak el a gyerekeknek, amiket társasági adóból vásároltak, a szülők viszont nem kaptak számlát a vásárlásról,

a mostani vezetőedző, Baróti Zsolt cégének bevétele és az UTE taoforrásainak elköltése között van összhang. A Baró Sport Kft. 93 millió forintos árbevételt produkált a 2018-as évben a céges beszámoló szerint.

Az Index a poszt után megkereste a rendőrséget, az ORFK megerősítette, hogy gazdasági visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, de bővebb információt nem adtak. (De megjegyezték, a hokicsarnokra nem terjed ki a nyomozás.)

A lap szerint furcsa, hogy a vezetőedző cége szerződésben áll a klubbal, mire az UTE azt válaszolta, hogy a Baró Sporttal öt éve állnak kapcsolatban, Baróti Zsolt pedig 10 éve dolgozik a klubnál. Barótit is keresték, de ő a klubvezetéshez irányította az érdeklődőket. Azt mondta, kellemetlen neki ez a helyzet, de ő továbbra is tartja az edzéseket.

„Több cégtől vesszük a jégkorong felszerelést. Ezek közül az egyik a Baró Sport Kft., amelytől tao-forrásból nem vásároltunk egyáltalán, és ahonnan összességében is a legkisebb tételben vásárolunk” – írta az UTE.

Kiderült az is, hogy 2020-ban 3 millió forint értékben vásároltak Baróti cégétől, de arra nem válaszoltak, hogy a korábbi években mekkora összeget utaltak át. Azt írták, a szerződéseket piaci alapon kötik, a felszereléseket mindig attól a cégtől rendelik, amelyiktől a legjobb ajánlat érkezik. Az UTE nem kapott hivatalos értesítést a nyomozásról, amelyik a profi csapatot működtető Kft. ellen irányulna. Ha érkezik hozzájuk ilyen, akkor együttműködnek a hatóságokkal.

Az Index megkeresésére a Magyar Jégkorong Szövetség elmondta, különvizsgálatot rendeltek el az ügyben. Az UTE erről ugyan még nem tudott, de állnak elébe. Az eddigi ellenőrzések alatt mindent rendben találtak, így például azt is, hogy évente 50-60 millió forintnál is többet költhettek csak hokibotokra. Az Index megjegyzi, a tao-papírok szerint 80 ezer forintért vettek egy ütőt, noha kis kereséssel 30 ezerért is lehet találni a neten. Az UTE úgy gondolja, hogy jó okuk van feltételezni, hogy most is rendben lezajlik az átvilágítás.

A Baró Sportnak nincs honlapja, Facebookon sem elérhető. De már az alapítása utáni második évben, vagyis 2015-ben is 90 millió feletti bevételt ért el.