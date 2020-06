Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2f9d609-01e7-4f26-8481-ae1f8e260e73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor hazánk elnyerte a rendezést, hatalmas sportdiplomáciai sikernek nevezték azt.","shortLead":"Amikor hazánk elnyerte a rendezést, hatalmas sportdiplomáciai sikernek nevezték azt.","id":"20200603_25_milliot_adott_a_kormany_a_2022es_budapesti_karate_vilagbajnoksagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f9d609-01e7-4f26-8481-ae1f8e260e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de8bbc4-12dc-45ab-b4d9-ab5959d11265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_25_milliot_adott_a_kormany_a_2022es_budapesti_karate_vilagbajnoksagra","timestamp":"2020. június. 03. 06:44","title":"25 milliót adott a kormány a 2022-es budapesti karate világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"Japhet Asher A Szellemőr naplója úttörő módon használja a kiterjesztett valóságot.","id":"202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d635dd55-4789-4cd7-a747-5a3f046a6b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b5e332-4fa2-4bb4-b3e5-2d8c7908ac95","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__rendkivuli_szeansz_japhet_asher_aszellemor_naploja","timestamp":"2020. június. 01. 11:15","title":"Jó eséllyel ez egy olyan könyv, amilyet még nem láthatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark, a valódi nemzeti parkok elefántjai, medvéi, gepárdjai és egyéb egzotikus élőlényei világszerte fellélegezhettek, mert a koronavírus-járvány miatt mostanában nem abajgatják őket etetni vágyó vagy velük szelfizni akaró autós turisták. ","shortLead":"Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark...","id":"202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9eb2f8-dafe-47da-8461-3830e3fcfc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb503ceb-7481-4f9a-ac7d-87610ebc1bef","keywords":null,"link":"/360/202022_ujragondolt_nemzeti_parkok_vissza_atermeszeteshez","timestamp":"2020. június. 02. 10:00","title":"Fellélegeztek az állatok – itt az ideje, hogy újragondoljuk a nemzeti parkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hete döntöttek az iskolák júniusi kinyitása mellett.","shortLead":"Két hete döntöttek az iskolák júniusi kinyitása mellett.","id":"20200603_Alig_mentek_vissza_a_diakok_az_iskolakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2a80eb-31aa-4633-93a3-c639485c8a78","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Alig_mentek_vissza_a_diakok_az_iskolakba","timestamp":"2020. június. 03. 05:23","title":"Alig mentek vissza a diákok az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","shortLead":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","id":"20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea66d60-91d2-41e0-9b77-2ae05662c416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","timestamp":"2020. június. 01. 15:24","title":"Így adózik egy kiskorú, ha pénzt keres a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","shortLead":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","id":"20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0628406a-593e-4753-8b0a-c54a8d248edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","timestamp":"2020. június. 03. 05:08","title":"Esős, szeles napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]