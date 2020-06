Megvan a koronavírus miatt indított nemzeti konzultáció első négy kérdése

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában, köztük a Baleár-szigeteken, Kantábriában és Murciában, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatásából.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában...","id":"20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2418cda3-5008-4afc-84eb-9100d6df327d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","timestamp":"2020. június. 01. 20:12","title":"Spanyolország hat tartományában egy hete nem hunyt el senki a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","shortLead":"Sok kritika érte a szolidaritási akciót.","id":"20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4317175c-1561-4fd6-b536-03d8d44bd6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3ced08-3e5d-4bf3-a162-205cd533d18a","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Feketebe_borultak_a_kozossegi_oldalak_de_minek","timestamp":"2020. június. 03. 09:31","title":"Feketébe borultak a közösségi oldalak, de egyből vita is lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Buzzfeed News a kezdetektől fogva nyomon követi és listázza azokat a kamuhíreket, amelyek a George Floyd halála miatt kialakult tüntetéshullám nyomán terjednek. A Twitteren megjelent írások többsége egy rég bevált módszert alkalmaz.","shortLead":"A Buzzfeed News a kezdetektől fogva nyomon követi és listázza azokat a kamuhíreket, amelyek a George Floyd halála miatt...","id":"20200603_fake_news_kamuhir_george_floyd_tuntetes_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c72c1-e426-4505-8b55-a179d7832e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_fake_news_kamuhir_george_floyd_tuntetes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 03. 08:20","title":"Gombamód szaporodnak a hamis hírek az amerikai tüntetőkről, íme a legdurvábbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta kárát a randalírozásnak. ","shortLead":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta...","id":"20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e6a30-a225-4474-bebb-2b64a64435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","timestamp":"2020. június. 01. 19:30","title":"Az utcán tört-zúzott a 14 éves fiú, miután összeveszett a barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","shortLead":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","id":"20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcd804a-337c-4438-ab15-9e0e0267263e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","timestamp":"2020. június. 03. 11:56","title":"A felfrissített Suzuki Ignisre keveset, a Swiftre kicsit többet kell várnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6b0fbe-28a0-4c4e-bf26-b97bdaeef9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is újrahasznosított aranyból és ezüstből készül.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb ékszercége 2025-re karbonsemlegessé szeretne válni. Az ékszereik 70 százaléka már most is...","id":"20200602_pandora_ujrahasznositas_ezust_banyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6b0fbe-28a0-4c4e-bf26-b97bdaeef9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91a504-5551-42b2-b26c-bcc8e62b9f58","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_pandora_ujrahasznositas_ezust_banyaszat","timestamp":"2020. június. 02. 17:35","title":"A Pandora 2025-től csak újrahasznosított aranyat és ezüstöt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk is belőlük. Nógrádi Csilla pszichológus cikke.","shortLead":"A mostani helyzetben sokunkat rémálmok gyötrik. Ám nem kell szenvednünk tőlük, ha megismerjük funkciójukat, tanulhatunk...","id":"20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4281099b-0dbd-4714-8f34-efacd68e1363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7ade9-a10b-43fa-becc-ff41939f0f28","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200602_Furcsa_de_remalmaink_hasznosak_is_lehetnek","timestamp":"2020. június. 02. 08:15","title":"Furcsa, de a rémálmaink hasznosak is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f733f4-5423-483f-8d16-a03736e5b7d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita nyomán elkaszálta a Közbeszerzési Döntőbizottság, a másik eredménytelenül zárult. A BKV sajnálja, bíróságra megy, lehetőségeket keres.","shortLead":"A BKV speciális bevonatot akart a mozgólépcsőkorlátjaira és sok járművére. A két beszerzésből az egyiket egy céges vita...","id":"20200602_Birosagi_ugy_lett_a_BKV_virusvedelmi_beszerzesebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f733f4-5423-483f-8d16-a03736e5b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cedd1-63d3-4d57-9d65-052099995d67","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Birosagi_ugy_lett_a_BKV_virusvedelmi_beszerzesebol","timestamp":"2020. június. 02. 16:10","title":"Bírósági ügy lett a BKV vírusvédelmi beszerzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]