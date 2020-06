Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","shortLead":"Két ország van csak, ahol még annál is kevésbé foglalkoznak a korrupcióellenes javaslatokkal, mint nálunk.","id":"20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefccb4b-bdd6-4601-84d4-919758544589","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_korrupcioellenes_javaslatok_greco_korrupcio","timestamp":"2020. június. 03. 12:47","title":"A korrupcióellenes javaslatok több, mint felét figyelmen kívül hagyták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9000653-d59f-4032-8714-4ee59e56f3d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak a Nyugati pályaudvar helyett Rákosrendezőn kellett leszállniuk.","shortLead":"Az utasoknak a Nyugati pályaudvar helyett Rákosrendezőn kellett leszállniuk.","id":"20200603_Eltevedt_egy_vonat_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9000653-d59f-4032-8714-4ee59e56f3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06313ba6-1756-4952-b213-79d0bfa4f289","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Eltevedt_egy_vonat_Budapesten","timestamp":"2020. június. 03. 20:48","title":"Eltévedt egy vonat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78b9b90-f3fa-4e09-af2f-49846119a615","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Szemen lőtt fotósok, könnygázzal lefújt operatőrök, letartóztatott tévéstábok – az elmúlt egy hét amerikai tüntetéshullámaiban soha nem látott atrocitások érték a munkájukat végző riportereket. A felvételek és a beszámolók alapján ráadásul sok esetben nehéz a véletlennel magyarázni a támadásokat. Szakértők arra figyelmeztetnek: Donald Trump média ellen folytatott hadjárata veszélyes hullámokat indíthat el nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon. ","shortLead":"Szemen lőtt fotósok, könnygázzal lefújt operatőrök, letartóztatott tévéstábok – az elmúlt egy hét amerikai...","id":"20200603_fake_newst_ujsagiro_atrocitas_Trump_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b78b9b90-f3fa-4e09-af2f-49846119a615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db5e65a-af89-4f3e-a3a8-e7c2cda85d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_fake_newst_ujsagiro_atrocitas_Trump_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"Trump addig kiáltott fake newst, hogy már rendőrök támadnak újságírókra az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a világ meghódítására. ","shortLead":"Indulhat a világ meghódítására. ","id":"20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508abcf5-ed30-4d67-a3cd-51f979f884f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","timestamp":"2020. június. 04. 15:36","title":"A trianoni évfordulóig kellett várni, hogy elkészüljön Nélküled angol nyelvű verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Göncz Árpádné, vádat emeltek az afroamerikai férfit megölő rendőr társai ellen is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Göncz Árpádné, vádat emeltek az afroamerikai férfit megölő rendőr társai ellen is. A hvg360 reggeli...","id":"20200604_Radar360_Radikalis_valtoztatast_surget_Goodall","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad792b5-1a27-413c-be69-80d726336a45","keywords":null,"link":"/360/20200604_Radar360_Radikalis_valtoztatast_surget_Goodall","timestamp":"2020. június. 04. 08:00","title":"Radar360: Radikális változtatást sürget Goodall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","shortLead":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","id":"20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6e6ed1-c55c-4951-89af-4ec1cd6a510c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Nem vetné be a hadsereget tüntetők ellen az amerikai védelmi miniszter, de nem az övé az utolsó szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő a legesélyesebb, de az eredmény már nem látszik annyira biztosnak. A választók eldönthetik, hogy személyesen vagy levélben szavaznak, az erről hozott törvényt kedd este kihirdették.","shortLead":"A május 10-én elmaradt választás helyett kitűzték az újnak az időpontját. Még mindig a hivatalban lévő államfő...","id":"20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4574d4-dd33-4ed9-bfc0-357723287433","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Junius_28an_valasztanak_elnokot_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. június. 03. 15:59","title":"Elképesztő trükköket vetnek be Lengyelországban az ellenzék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","shortLead":"A továbbfejlesztett lágyhibrid hajtású Ignis első példányai még ebben a hónapban megérkeznek Magyarországra.","id":"20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f693d9c6-6276-4a38-a634-2d1843f6fd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcd804a-337c-4438-ab15-9e0e0267263e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_a_felfrissitett_suzuki_ignisre_keveset_a_swiftre_kicsit_tobbet_kell_varnunk","timestamp":"2020. június. 03. 11:56","title":"A felfrissített Suzuki Ignisre keveset, a Swiftre kicsit többet kell várnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]