Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","shortLead":"Egy idős, krónikus beteg életét vesztette.","id":"20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda39d65-c54b-445c-9428-79b01b4c8268","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Ujabb_18_ember_fertozodott_koronavirussal_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 07. 10:14","title":"Újabb 18 ember fertőződött koronavírussal Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 3990 fertőzöttet azonosítottak.","shortLead":"Már 3990 fertőzöttet azonosítottak.","id":"20200606_Meghalt_ujabb_harom_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620df0ad-fe93-4723-9565-792eea656dde","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_Meghalt_ujabb_harom_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 06. 09:40","title":"Meghalt újabb három koronavírusos beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9128ee72-2fcf-4bf0-bb42-0f587a92bb5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"50-100 méteres volt a füstoszlop. ","shortLead":"50-100 méteres volt a füstoszlop. ","id":"20200605_Kigyulladt_egy_ipartelep_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9128ee72-2fcf-4bf0-bb42-0f587a92bb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95346463-71f5-453e-a668-fdedb8608968","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kigyulladt_egy_ipartelep_Budapesten","timestamp":"2020. június. 05. 19:36","title":"Kigyulladt egy ipartelep Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","shortLead":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","id":"20200605_iran_dusitott_uran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c673b1f-6edc-4e69-b107-5db59869c5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_iran_dusitott_uran","timestamp":"2020. június. 05. 21:55","title":"Irán titokban tovább növelte a dúsítotturán-készleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs” – jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora. Trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcáról szól az Örkény Színház e heti online premierje, amelynek apropóján Mácsai Pál rendezőt kérdeztük.","shortLead":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon...","id":"20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ac8d5-02fb-400b-ab08-1de6b2872591","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","shortLead":"Vasárnap lesz szél, eső, napsütés, felhő, és meleg is.","id":"20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbd8e83-df96-401d-80b1-154ca72e5d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_30_fok_koruli_meleg_is_lehet_holnap","timestamp":"2020. június. 06. 16:41","title":"30 fok körüli meleg is lehet holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizessenek a multik? Legyen ingyen a net? Maradjanak a munkahelyvédő programok? Promótáljuk a hazait? Legyen állandó járványfigyelés? Teljes a következő nemzeti konzultáció kérdéseinek listája, a válaszok borítékolhatóak.","shortLead":"Fizessenek a multik? Legyen ingyen a net? Maradjanak a munkahelyvédő programok? Promótáljuk a hazait? Legyen állandó...","id":"20200606_Legyen_ingyen_az_internet__a_kormany_biztosra_megy_a_nemzeti_konzultacio_vegso_kerdeseivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e60bbe-6ed6-49df-a5d1-f4af91acb2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Legyen_ingyen_az_internet__a_kormany_biztosra_megy_a_nemzeti_konzultacio_vegso_kerdeseivel","timestamp":"2020. június. 06. 10:25","title":"Legyen ingyen az internet? – a kormány biztosra megy a nemzeti konzultáció végső kérdéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]