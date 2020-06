Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Odaláncolja magát a főpolgármester a kivágandó fákhoz, ha megépítik azokat az épületeket a Ligetben, melyeknek a munkálatai még nem kezdődtek meg. ","shortLead":"Odaláncolja magát a főpolgármester a kivágandó fákhoz, ha megépítik azokat az épületeket a Ligetben, melyeknek...","id":"20200606_Karacsony_Lanchid_igen_Ligetprojekt_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441d4aaf-ff91-4377-b745-9efa4e21c117","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Karacsony_Lanchid_igen_Ligetprojekt_nem","timestamp":"2020. június. 06. 20:03","title":"Karácsony: Ha beleroskadunk, akkor is felújítjuk a Lánchidat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cece31b-3425-4b4e-91c5-3bdf8c006082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ára nagyjából 1,3 milliárd forint lehet egy ilyen ritkaságnak.","shortLead":"Az ára nagyjából 1,3 milliárd forint lehet egy ilyen ritkaságnak.","id":"20200606_Ebbol_az_ejfekete_Ferrari_F50bol_csak_negy_keszult_es_nem_csak_emiatt_ritkasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cece31b-3425-4b4e-91c5-3bdf8c006082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af77ae08-1ecd-4f07-a019-2e4918a92aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200606_Ebbol_az_ejfekete_Ferrari_F50bol_csak_negy_keszult_es_nem_csak_emiatt_ritkasag","timestamp":"2020. június. 06. 14:45","title":"Ebből a Londonban cirkáló éjfekete Ferrari F50-ből csak négy készült, de nem csak emiatt ritkaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi maszkot.\r

","shortLead":"Tömegközlekedésen, üzletekben az egyszerű szövetmaszk is ad bizonyos védelmet, az idősebbek viszont használjanak orvosi...","id":"20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b7fde8-809b-4cf6-850f-0ea3aadc8f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e3a0c8-19ca-4615-8c0f-0e8947970c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_WHO_viseljunk_maszkot_a_nyilvanos_helyisegekben","timestamp":"2020. június. 06. 14:30","title":"WHO: Viseljünk maszkot a nyilvános helyeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság három hónappal meghosszabbítaná Szilágyi István fiának letartóztatását.","shortLead":"A bíróság három hónappal meghosszabbítaná Szilágyi István fiának letartóztatását.","id":"20200605_szilagyi_istvan_emberoles_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8441a-99ef-4f01-8bde-8cb247f18036","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_szilagyi_istvan_emberoles_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2020. június. 05. 17:28","title":"Elmegyógyintézetben maradhat Szilágyi István fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket, tárgyakat, ráadásul mindezt valós időben tehetjük.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket...","id":"20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6fd5e-5a22-40c6-8448-564fc108f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","timestamp":"2020. június. 07. 10:03","title":"Így effektezheti valós időben iPhone-os videóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején, csak a felsőbb hatóságok nem vették komolyan őket.","shortLead":"Nemcsak új gyanúsítottja van a 13 éve eltűnt kislány ügyének, de úgy tűnik, a német rendőrség nyomon volt annak idején...","id":"20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5764257-de00-433c-b67a-b0c4106197c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293b7ae8-617f-4f78-80d6-f20a5b477969","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_rendorseg_ismerte_azt_a_ferfit_akinek_koze_lehet_Madeleine_McCann_eltuneshez","timestamp":"2020. június. 06. 16:36","title":"A rendőrség ismerte azt a férfit, akinek köze lehet Madeleine McCann eltűnéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt hozzátartozókhoz viszont még nem lehet bemenni. ","shortLead":"A kórházban ápolt hozzátartozókhoz viszont még nem lehet bemenni. ","id":"20200605_Mar_latogathatok_az_idosotthonban_elok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ed2288-3598-4dc3-a131-18284320e02b","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Mar_latogathatok_az_idosotthonban_elok","timestamp":"2020. június. 05. 17:53","title":"Már meglátogathatók az idősotthonban élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]