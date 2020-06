Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","shortLead":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","id":"20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a3beec-246d-4d4e-aa9f-05ee9d664385","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 07. 11:52","title":"Becuccozott, ámokfutó fiatal autósokra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","shortLead":"Minden korlátozást feloldhatnak, leszámítva a határok zárlatát.","id":"20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14874ebc-c0be-4d10-a2c1-5465f5d59364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4d3b41-8d2c-4d92-bb70-2638edb9ed9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_UjZelandon_meggyogyult_az_utolso_beteg_is_mar_nincs_fertozott_az_orszagban","timestamp":"2020. június. 08. 06:38","title":"Új-Zélandon meggyógyult az utolsó beteg is, már nincs fertőzött az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig kell idő felkészülni: ciklusuk alatt egy téli mellett két nyári olimpiát is rendezhetnek.","shortLead":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig...","id":"20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81bb535-c7a1-4d21-af6f-e87ed241e5d4","keywords":null,"link":"/sport/20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","timestamp":"2020. június. 07. 17:20","title":"Csendben lemondott a Magyar Olimpiai Bizottság teljes elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","shortLead":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","id":"20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1f3e8c-9d9d-437d-a7e2-0c911afda353","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","timestamp":"2020. június. 07. 12:54","title":"12 személyes, föld alatt suhanó kisbuszt fejleszthet a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d884de-8914-486b-b9d0-bdee917ecfb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy philadelphiai lap főszerkesztője egy főcím miatt mondott le, és a New York Times is bocsánatot kért.\r

