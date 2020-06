Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek ugyanakkor nagyon bíznak benne, hogy felfedezésük valóban az, amire az adatok alapján következtetnek.","shortLead":"A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek...","id":"20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5328d3ce-a7dc-4b07-9fd9-f5f084112aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93aaab2-d646-4e87-bbb0-baf690553e07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_fold_exobolygo_koi_456_04_kepler_160","timestamp":"2020. június. 08. 10:33","title":"Megtalálhatták a Föld testvérét, olyan csillag körül kering, mint a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","shortLead":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","id":"20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ce1d0-f795-4957-b279-1863afd80582","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","timestamp":"2020. június. 08. 09:35","title":"Megint fürdőnadrágban került elő a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","shortLead":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","id":"20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9328fb84-c924-48e0-9bcf-a57bfe702ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","timestamp":"2020. június. 07. 09:28","title":"Három cégből kettő szeptemberre halasztotta a társaságiadó-bevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és a szakmai támogatást nyújtó Corvus-Med kft. kutató-mérnök csapata. A felsővégtagi protézis elsajátítja viselője gyakori mozdulatait és gesztusait, és a remények szerint a jövőben tb-támogatás révén a leginkább rászorulókhoz is eljuthat. Szemrevételeztük a már működő prototípust.","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és...","id":"20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2d4af-b2b9-4e8b-bd59-9cca3aaa2c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 07. 20:00","title":"Itt az Ember Arm – tanulékony művégtagot fejlesztenek pécsi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek a karanténintézkedés visszavonására.","shortLead":"A brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek a karanténintézkedés visszavonására.","id":"20200608_A_turisztikai_cegek_perre_mennek_a_brit_karantenszabalyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb35f80-8aa4-45db-9fdc-41a36ece21eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_A_turisztikai_cegek_perre_mennek_a_brit_karantenszabalyok_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 06:19","title":"A turisztikai cégek perre mennek a brit karanténszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]