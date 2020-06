Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben kivetített képernyőn válaszolt Jeannice Reding megyei bíró kérdéseire.\r

","shortLead":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben...","id":"20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea21c544-2b13-4b7a-b413-505e053428b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 05:26","title":"Egymillió dollár fejében védekezhet szabadlábon a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal szemben a korlátozások.","shortLead":"Világszerte több mint félmilliárd ember azért nem kapta el a betegséget kutatók szerint, mert működnek a járvánnyal...","id":"20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ee5ec-42a5-4440-8697-1c3c4849dd37","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_koronavirus_lezarasok_eletmentes","timestamp":"2020. június. 08. 16:51","title":"3,1 millió ember életét menthették meg Európában a koronavírus elleni lezárásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai a hongkongi tőzsdét. Júniusban két ilyen cég is részvényeket bocsát ki Hongkongban annak ellenére, hogy a Nasdaq-on az Egyesült Államokban már régebben be voltak jegyezve.","shortLead":"Ahogy romlanak az Egyesült Államok és Kína kapcsolatai ,úgy fedezik fel egyre inkább az ázsiai ország óriásvállalatai...","id":"20200609_Hongkong_az_uj_New_York","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188651ff-ef39-4d13-a7b5-c70d97e26025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9599c193-cd4e-4c8e-99f1-c6a8c1f6694e","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hongkong_az_uj_New_York","timestamp":"2020. június. 09. 13:36","title":"Hiába a tüntetések, Hongkong az új New York a kínai cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08e64d5-99b7-447b-b496-f945999dab4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítják a szomszédot.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsítják a szomszédot.","id":"20200609_Vascso_Nyarliget_cseresznye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08e64d5-99b7-447b-b496-f945999dab4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a6f292-5e59-421f-b60c-fab44a481d99","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Vascso_Nyarliget_cseresznye","timestamp":"2020. június. 09. 07:27","title":"Vascsővel támadtak egy férfira Nyárligeten, mert cseresznyét lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","shortLead":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","id":"20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d15b7-86bb-4f84-b65c-75106e6144e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","timestamp":"2020. június. 09. 08:41","title":"Végleg lemondhatunk a System of a Down idei budapesti koncertjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai szakaszában járnak.","shortLead":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai...","id":"20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e6073-0bf7-409b-8e0d-46e2d31575c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Különleges új kezelésen dolgoznak, amely segíthet a koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","shortLead":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","id":"20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799fb052-0de0-4d57-b0be-48fae226e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","timestamp":"2020. június. 08. 19:56","title":"Újranyitnak a nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]