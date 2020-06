Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","shortLead":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","id":"20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851cfb-55c0-4cce-b23c-e397e784ae6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 16:15","title":"Vajna Tímea étterme is közel havi 10 milliót bukott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget is jól tűri.","shortLead":"Egy Dél-Ausztráliában betolakodóként megjelent békafaj mindent megeszik, ami csak befér a szájába, ráadásul a meleget...","id":"20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754de20a-7e6e-4579-b561-96ebe5e6efb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c8574a-9c5d-4592-bb71-cab6780844f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Egy_falank_bekafaj_jelent_fenyegetest_Ausztralia_biologiai_sokfelesegere","timestamp":"2020. június. 08. 10:24","title":"Egy falánk békafaj jelent fenyegetést Ausztrália állatvilágára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","shortLead":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","id":"20200609_velence_korzo_oriaskerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b7f17-7406-4fe6-8799-c216cb180fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_velence_korzo_oriaskerek","timestamp":"2020. június. 09. 13:57","title":"Úgy került egy óriáskerék a Velencei-tó partjára, hogy az önkormányzat azt sem tudja, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","shortLead":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","id":"20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab826b6-9ad6-4bdf-8270-9fec6cd8a8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","timestamp":"2020. június. 09. 06:41","title":"A reméltnél kevesebb balesetet előzhetnek meg az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","shortLead":"A bajor márka talán legkevésbé sportos modelljének is hatalmas rajongótábora van.","id":"20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c78e7b-57ad-4228-a4f8-5f3ca4145b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8487930-bdf1-4ada-a1d9-36accb10441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Kicsi_Lego_az_BMW_Isetta_otlete","timestamp":"2020. június. 08. 13:36","title":"851 darabból áll össze a kicsi Lego BMW Isetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d25a7c3-b306-45e9-be07-424a3e4caadf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kellett műteni Varga Dénes térdét.","shortLead":"Meg kellett műteni Varga Dénes térdét.","id":"20200608_varga_denes_ferfi_vizilabda_valogatott_csapatkapitany_serules_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d25a7c3-b306-45e9-be07-424a3e4caadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b33381-a780-4d5d-ab88-b2b0123d682c","keywords":null,"link":"/sport/20200608_varga_denes_ferfi_vizilabda_valogatott_csapatkapitany_serules_mutet","timestamp":"2020. június. 08. 17:07","title":"Súlyosan megsérült a férfivízilabda-válogatott csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail Jefremov lakik. A rendőrségi akció előzménye, hogy Jefremov hétfő este részegen vezette autóját és halálos balesetet okozott.","shortLead":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail...","id":"20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb558b6-6633-428e-9b8e-cb8404d69afc","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","timestamp":"2020. június. 09. 16:30","title":"Részegen okozott halálos balesetet az egyik legnépszerűbb orosz színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","shortLead":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","id":"20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d15b7-86bb-4f84-b65c-75106e6144e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","timestamp":"2020. június. 09. 08:41","title":"Végleg lemondhatunk a System of a Down idei budapesti koncertjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]