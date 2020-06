Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány mindent felforgatott, így nem meglepő, ha a techcégek is késleltetik eseményeiket. A legújabb kiszivárogtatás viszont arra utal, időben fog megjelenni a Samsung rendszerint nyáron érkező csúcsszériájának idei modellje.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindent felforgatott, így nem meglepő, ha a techcégek is késleltetik eseményeiket. A legújabb...","id":"20200608_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02595bf0-6a0e-4263-b95c-bd970a8d5ef8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_5","timestamp":"2020. június. 08. 16:33","title":"Mikor jön a Samsung idei legerősebb telefonja? Előkerült egy dátum a Galaxy Note20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"170 milliárd forint közpénzt oszt el a kormány a 806 pályázó vállalat között.","shortLead":"170 milliárd forint közpénzt oszt el a kormány a 806 pályázó vállalat között.","id":"20200608_versenykepessegi_tamogatas_megemelt_keret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf362ee-dfae-436b-b943-1d0975779c80","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_versenykepessegi_tamogatas_megemelt_keret","timestamp":"2020. június. 08. 17:25","title":"Megháromszorozta a keretet a kormány, minden cég megkapja a versenyképességi támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefonok kamerája szédületes gyorsasággal fejlődik, de ugyanez tapasztalható a borítás alá pakolt memóriák terén is. A Xiaomi újdonsága rövidesen még magasabbra rakhatja azt a bizonyos lécet.","shortLead":"A telefonok kamerája szédületes gyorsasággal fejlődik, de ugyanez tapasztalható a borítás alá pakolt memóriák terén is...","id":"20200608_okostelefon_16_gb_ram_xiaomi_mi_mix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4bfe1-ceb9-40a2-b6ea-01dcd44410f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_okostelefon_16_gb_ram_xiaomi_mi_mix","timestamp":"2020. június. 08. 19:03","title":"16 GB RAM-ot pakolhat következő telefonjába a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára a következő években. Felpöröghet a Starship fejlesztése, amivel a világűrt is meghódíthatjuk.","shortLead":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára...","id":"20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4580e0a5-8edc-4c90-80da-55377ffa9df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. június. 08. 13:33","title":"Kiadta a parancsot Elon Musk: erre kell most a legjobban figyelni a SpaceX-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel a szolgálatot, majd megijedt az arra járó rendőrjárőröktől.","shortLead":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel...","id":"20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109658e-0676-411f-bbb8-bc82dcd556a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","timestamp":"2020. június. 08. 11:26","title":"Fel akarta gyújtani a házát egy dorogi férfi, de elromlott az öngyújtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő egy friss brit kormányrendelet. Ez viszont kétségbe ejti a légitársaságokat, hiszen a hétfőtől hatályos rendelet miatt sokan meggondolják majd, hogy nekivágjanak egy utazásnak – akár Nagy-Britanniába vagy onnan el. ","shortLead":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő...","id":"20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9698f-aee4-4846-ad7d-2773241acfb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","timestamp":"2020. június. 09. 11:52","title":"Beperelhetik a brit kormányt a karantén miatt a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f151b-8143-46a8-89db-cbd18cdbaded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai félvezetőgyártó AMD szerint ma már a 6 GB-nyi videomemóriával (VRAM) szerelt videokártyák jelentik a belépő szintet.","shortLead":"Az amerikai félvezetőgyártó AMD szerint ma már a 6 GB-nyi videomemóriával (VRAM) szerelt videokártyák jelentik a belépő...","id":"20200608_amd_videokartya_4gb_videojatek_szamitogepes_grafika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=508f151b-8143-46a8-89db-cbd18cdbaded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb5d4e1-db2b-4778-b62e-5779873a9936","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_amd_videokartya_4gb_videojatek_szamitogepes_grafika","timestamp":"2020. június. 08. 10:03","title":"Az AMD szerint leáldozott a 4 GB-os videokártyáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3ffdf0-97b1-452c-8fa2-bb205696c1f7","c_author":"Csányi Nikolett - Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre hevesebb hirtelen esőzések és az egész országot sújtó aszály: Magyarország is a bőrén érzi a klímaváltozást. A túl sok és a túl kevés víz is probléma, és ez nemcsak a mezőgazdaságot, de a lakosok mindennapjait is egyre súlyosabban érinti. A probléma kezelésére több hazai településen természetes vízmegtartó megoldásokat építenek ki, amelyek mintaként szolgálhatnak egész Európában. ","shortLead":"Egyre hevesebb hirtelen esőzések és az egész országot sújtó aszály: Magyarország is a bőrén érzi a klímaváltozást...","id":"20200608_viztarozo_wwf_vizbazis_ontozes_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3ffdf0-97b1-452c-8fa2-bb205696c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dabb8-9528-48a0-8468-e57d98e47590","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_viztarozo_wwf_vizbazis_ontozes_mezogazdasag","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Van egy erőforrása Magyarországnak, amire inkább veszélyforrásként tekintünk, ahelyett, hogy használnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]