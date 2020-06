Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt végrehajtani a miniszterelnök utasítását a krónikus ellátás átcsoportosításáról. Most, a drasztikus ágykiürítés után új helyzet adódott, kérdés, hosszú távon kihasználja-e a kormány a helyzetet. Az országos tiszti főorvos azt ígérte, mára elárulja döntését az egészségügy újranyitásáról, azt azonban kedden még nem mondta meg, hány hazaküldött beteg térhet vissza a kórházakba. ","shortLead":"Beletört a bicskája a kórházak komolyabb átalakításába az egykori egészségügyi államtitkárnak, aki képtelen volt...","id":"20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=235f89ec-656f-4ec1-99c7-17f59117e756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db081245-0e4c-40ad-bca1-7b38fbd23c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_egeszsegugy_nyitas_atalakitas_jarvany_ellatas_muller_pinter","timestamp":"2020. június. 10. 06:30","title":"A járvány miatt talán Orbán Viktor korábbi akarata is érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","shortLead":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","id":"20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627781d-5545-4340-a3fd-b96236f813af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","timestamp":"2020. június. 09. 14:46","title":"Pandákkal egyenrangú védelmet kaptak a tobzoskák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","shortLead":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","id":"20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72deedfb-c393-4297-b43e-f0d79e5c1d65","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","timestamp":"2020. június. 09. 11:55","title":"Gigantikus állatszobrokat rendelt 667 millióért a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány elleni védekezésből is Orbán jött ki jól.","shortLead":"A Fidesz mindig talál apropót az ellenzékiek kiátkozásához, most épp az 1920 békeszerződés centenáriumát. Még a járvány...","id":"20200610_Kisajatitasi_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784da55d-6286-4a20-901a-8d568ea96587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e026c-d362-4c42-811a-06113152d30f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Kisajatitasi_kiserlet","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"A Fidesz verbális Trianonnal csatolta el az országtól a nemzet nem kormánypárti részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","shortLead":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","id":"20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e374c-e759-40fa-98f6-e9bfdfc986a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","timestamp":"2020. június. 09. 12:17","title":"Eltűnik a víz a magyarországi folyókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","shortLead":"A most megnevezett gyanúsított 2000-ben öngyilkos lett. ","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9d6551-26e5-4d59-91ba-bbc6a93a8b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bae6af-d3e6-42e9-be84-1bd751b690cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag_nyomozas_feltetelezett_elkoveto","timestamp":"2020. június. 10. 11:31","title":"Megtalálták Olof Palme gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét Program keretében. Az 5G.hu célja a hiteles és pontos tájékoztatás.","shortLead":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét...","id":"20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6161191-cd53-40d2-a694-c1f104441a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Állami tájékoztató oldal indult az 5G-ről és az igazi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7bf743-4a8e-4d4c-bd90-da7f069867b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két és fél év alatt több mint négyszeresére nőtt a számuk. ","shortLead":"Két és fél év alatt több mint négyszeresére nőtt a számuk. ","id":"20200610_Mar_20_ezer_zold_rendszamos_auto_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7bf743-4a8e-4d4c-bd90-da7f069867b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ff17a7-d344-43bc-9939-1d5296454fcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_Mar_20_ezer_zold_rendszamos_auto_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 10. 11:52","title":"Már 20 ezer zöld rendszámos autó van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]