Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","shortLead":"Korábban a falusiak fegyvereikkel el tudták riasztani a terroristákat, de ez alkalommal meglepték őket.","id":"20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3e38a39-519e-43bb-8484-81ca44c141e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658a4e92-7342-4330-9158-acb8843d5d96","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_A_folddel_tett_egyenlove_egy_teljes_falut_a_Boko_Haram","timestamp":"2020. június. 10. 05:28","title":"A földdel tett egyenlővé egy teljes falut a Boko Haram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","shortLead":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","id":"20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e7f323-8099-4aec-8ee9-51a5e93a8c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. június. 09. 10:19","title":"Hivatalos: Kivonul a Lada Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","shortLead":"Ha gyorsan összepakol az üzemeltető, talán nem lesz szükség hatósági intézkedésekre.","id":"20200609_velence_korzo_oriaskerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdde1f7d-18e6-481d-aa76-ba0e764ea47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35b7f17-7406-4fe6-8799-c216cb180fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_velence_korzo_oriaskerek","timestamp":"2020. június. 09. 13:57","title":"Úgy került egy óriáskerék a Velencei-tó partjára, hogy az önkormányzat azt sem tudja, kié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","shortLead":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","id":"20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799fb052-0de0-4d57-b0be-48fae226e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","timestamp":"2020. június. 08. 19:56","title":"Újranyitnak a nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","shortLead":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","id":"20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038cc08-13eb-438b-b656-dd6c1c071865","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","timestamp":"2020. június. 09. 09:48","title":"Meghalt a Pointer Sisters énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 153P/Ikeya-Zhang üstökös igen különleges fajta: a csóvája a Nap–Föld távolság hét és félszerese.","shortLead":"Az 153P/Ikeya-Zhang üstökös igen különleges fajta: a csóvája a Nap–Föld távolság hét és félszerese.","id":"20200610_ustokos_csova_153p_ikeya_zhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11298393-23ff-4a0d-862d-ed318b65ef1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_ustokos_csova_153p_ikeya_zhang","timestamp":"2020. június. 10. 08:33","title":"Egymilliárd kilométeres csóvájú üstököst fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"Lehmann Kristóf","category":"gazdasag","description":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző írásra reagál. Vita.","shortLead":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző...","id":"20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952ac14-d6dc-4e32-b130-6bc71b9c9077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","timestamp":"2020. június. 09. 11:02","title":"Az elmúlt 10 év gazdaságpolitikájáról – ahogy a jegybankban látják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","shortLead":"A férfi egy évig nem ülhet a volán mögé és 170 ezer forintot is be kell fizetnie.","id":"20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23ac843f-ed37-44f5-b183-0720e62ea90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742dd35-02d2-4d64-be60-371823b78e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Begipszelt_lab_jogositvany_forgalmi_sofor","timestamp":"2020. június. 09. 13:22","title":"Térdig begipszelt lábbal, jogosítvány és forgalmi nélkül vezetett egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]