Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","shortLead":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","id":"20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc84cb-3908-4332-a351-fdb203e404c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 07:05","title":"Papíron még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","shortLead":"Az ügyészség napjára is megemlékeznek, aztán Varga Mihály elmond egy legfeljebb 40 perces beszédet.","id":"20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12b534a-b77e-41f0-986e-aff667de2c4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_koltsegvetes_2021_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 10. 05:42","title":"Magyar haditengerészekre emlékezik az Országgyűlés, aztán a költségvetés maratoni tárgyalásába kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","shortLead":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","id":"20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79342eea-3ab2-496c-b280-dcfabc114696","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 13:32","title":"POSZT helyett jön a Pandémia Okozta Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","shortLead":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","id":"20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e1f74-e467-420c-934f-7fab2f2167dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","timestamp":"2020. június. 08. 13:25","title":"Alföldi Róbert viráglocsolás közben furcsa hangokra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. ","shortLead":"A főváros mellett Borsod és Békés megyéből is több ezren költöztek el. ","id":"20200609_Budapest_agglomeracio_ingatlan_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e16bf2-1d78-4fdc-b10b-e6ff4f438046","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200609_Budapest_agglomeracio_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. június. 09. 10:00","title":"Közel 40 ezren hagyták el tavaly Budapestet az agglomerációért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe378c5-578a-428a-91a3-30e9d987759c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pletykák szerint az idei évben érkező új operációs rendszer már rendszerszintű lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy felvegyék a telefonos beszélgetéseiket.","shortLead":"Pletykák szerint az idei évben érkező új operációs rendszer már rendszerszintű lehetőséget biztosít a felhasználók...","id":"20200609_ios_14_hivas_rogzitese_telefonalas_facetime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe378c5-578a-428a-91a3-30e9d987759c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f2eff5-ac9c-4945-82f3-dc7243effb80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ios_14_hivas_rogzitese_telefonalas_facetime","timestamp":"2020. június. 09. 09:33","title":"Hívásrögzítő funkció jöhet az iOS 14-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült megszereznie egy titkos kormányzati prezentációt, amiből kiderül, hogyan készül a kormány magyart küldeni a versenypályára és az űrbe. ","shortLead":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült...","id":"20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9ef34-041d-4e17-b548-0a8482f31a62","keywords":null,"link":"/360/20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","timestamp":"2020. június. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az új magyar Forma–1-es pilóta legyen űrhajós is! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]