[{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány apropóján elvont pénzek miatt augusztusra komoly likviditási gondjai lehetnek az önkormányzatnak, ilyen körülmények között kellene kigazdálkodniuk tízmilliókat a két érintett strand fenntartására. ","shortLead":"A koronavírus-járvány apropóján elvont pénzek miatt augusztusra komoly likviditási gondjai lehetnek az önkormányzatnak...","id":"20200609_fonyod_fizetos_strand_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb41e05-a94a-45a1-8296-2dd0edb12dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_fonyod_fizetos_strand_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. június. 09. 10:25","title":"Mégsem lesznek fizetősek a fonyódi strandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","shortLead":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","id":"20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3c8438-213a-4550-88b1-f656d0ffcff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","timestamp":"2020. június. 08. 17:43","title":"Közel 10 ezer dolgozójától válik meg a BP idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről, amelyre két és fél éve adott a kormány 2,2 milliárd forintot. A beruházásból még semmi nem látszik, és az új, projektgazda, egy Seszták Miklós üzleti köreihez köthető társaság sem szívesen oszt meg róla részleteket. A lovasszövetségnek viszont már szakmailag sincs köze a lovassport egyik legnagyobb hazai beruházásához.","shortLead":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről...","id":"20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa8c35-b615-4339-aaf3-09a3fac9dfef","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","timestamp":"2020. június. 09. 15:10","title":"Két és fél éve utalt a kormány 2,2 milliárdot a kisvárdai lówellnessre, de még mindig nem látszik belőle semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje.\r

\r

","shortLead":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek...","id":"20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe18eb3b-d873-4ed1-8eb5-760709e063db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","timestamp":"2020. június. 10. 09:10","title":"Félrelépésekhez nyújt alibit egy vadásztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el a Sziklás-hegységben. Forrest Fenn szándékosan rejtette el az egymillió dollárt érő dobozt, hogy kincsvadászatra, és ezzel a felfedezés örömére buzdítsa a fiatalokat. A kincskeresés ősi szenvedély – jól tudta ezt a milliárdos, és tudják ezt a filmrendezők is. Így most Forrest Fenn és az ismeretlen, ám kitartó kincskereső tiszteletére összegyűjtöttük kedvenc kalandfilmjeinket. ","shortLead":"A napokban találták meg azt az arannyal és más kincsekkel teli ládát, amelyet egy amerikai milliárdos dugott el...","id":"20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83a5b1b-fd7f-4a06-9f25-b46790ba83b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1759ac-986a-4ffc-a61a-ef4629fd3e9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kincskereses_kincsvadszat_tomb_raider_indianajones","timestamp":"2020. június. 09. 17:45","title":"A kincsvadászathoz csak elhatározás kell – meg egy jó forgatókönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell hajtania.","shortLead":"Kifogásolja, hogy a karrierjével foglalkozó cikkek figyelmen kívül hagyják, hogy 12 milliárd forintot még fel kell...","id":"20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4948a44-cc54-4808-8720-20dbf2afad6c","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_villamkarrier_focista_safrany_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 17:09","title":"Megszólalt a villámkarriert befutott, focistából lett vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön túl közel.","shortLead":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön...","id":"20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab81af-40c1-42f5-81ad-7eedc5a3033a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","timestamp":"2020. június. 09. 15:03","title":"Több aszteroida közelíti meg a Földet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]