[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó Hunguest Hotels szállodák közül azokat nem nyitják még meg, amelyeket állami milliárdokból újítanak fel.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó Hunguest Hotels szállodák közül azokat nem nyitják még meg, amelyeket állami...","id":"20200611_Penteken_ujabb_Hunguest_szallodak_nyilnak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3327-8d75-455c-b254-52b0d94ead98","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Penteken_ujabb_Hunguest_szallodak_nyilnak_meg","timestamp":"2020. június. 11. 09:27","title":"Pénteken újabb Hunguest szállodák nyílnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6bfe01-35f2-417e-be0b-9a10d89e0afe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megjelenésében a korai Grand Prix autókat idéző kocsi hajtása egy nagyon is modern Peugeot-ból érkezne.","shortLead":"A megjelenésében a korai Grand Prix autókat idéző kocsi hajtása egy nagyon is modern Peugeot-ból érkezne.","id":"20200611_1930as_eveket_idezne_egy_uj_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6bfe01-35f2-417e-be0b-9a10d89e0afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6627c68-cf4a-4de1-9c7f-227f3ad7f8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_1930as_eveket_idezne_egy_uj_elektromos_auto","timestamp":"2020. június. 11. 17:26","title":"1930-as éveket idézné egy új elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","shortLead":"Komolyan meghurcolta a tankerület a „vasalódeszkás” tanárt.","id":"20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6f40df-fd1a-4281-a6e3-d0fc495a5b7a","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Csinalt_egy_trefas_videot_a_tanar_a_tankerulet_odacsapott","timestamp":"2020. június. 12. 15:24","title":"Csinált egy tréfás videót a testnevelő tanár, a tankerület durván megalázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak kapcsolni. Kezesebbek, személyre szabhatóbbak lesznek a buborékként felugró beszélgetések.","shortLead":"Átalakul a felhasználók egy része által imádott funkció, amit mások a Messenger telepítése után azonnal ki szoktak...","id":"20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f9a1e-ac84-4958-9972-b58b2aee6d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_android_11_funkciok_buborek_facebook_messenger_chat_heads_chatfejek_uzenetkuldes","timestamp":"2020. június. 11. 09:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 22-től az év végéig csak Csepel végállomás és a Kvassay híd között közlekedik a HÉV.","shortLead":"Június 22-től az év végéig csak Csepel végállomás és a Kvassay híd között közlekedik a HÉV.","id":"20200611_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfc1916-4444-498a-a064-f57916c65478","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. június. 11. 20:42","title":"Felújítják az ország legforgalmasabb vasúti hídját, sokáig nem jár majd a csepeli HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nyírépszer már eddig is számos beruházást megvalósíthatott a városban. \r

","shortLead":"A Nyírépszer már eddig is számos beruházást megvalósíthatott a városban. \r

","id":"20200612_Ismeros_ceg_epiti_a_3_milliardos_multifunkcionalis_sportcsarnokot_Kisvardan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d17678-1624-4f51-bc1b-3041efa41cb0","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Ismeros_ceg_epiti_a_3_milliardos_multifunkcionalis_sportcsarnokot_Kisvardan","timestamp":"2020. június. 12. 06:19","title":"Ismerős cég építi a 3 milliárdos multifunkcionális sportcsarnokot Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus céllal készül: a segítségével bárkit megalkothatunk majd a virtuális valóságban. ","shortLead":"Egy új alkalmazás fejlesztésére gyűjtenek majd pénzt a Kickstarteren magyar programozók. A Hybri igen futurisztikus...","id":"20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7e34-ba83-46f7-aefa-73c5e4ce04de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa47e119-fd4c-4c2e-9464-cfd05266ef17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_realic_hybri_recall_funkcio_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_ar_vr","timestamp":"2020. június. 11. 08:03","title":"Megteremtené az elhunyt családtaggal való időtöltés lehetőségét egy magyar alapítású cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint inkább a civil szervezetet lehet azzal vádolni, hogy propagandatevékenységet végez.\r

","shortLead":"A hatóság szerint inkább a civil szervezetet lehet azzal vádolni, hogy propagandatevékenységet végez.\r

","id":"20200612_Aso_ember_feje_kibukkant_a_fold_alol__cafolja_a_rendorseg_a_Migration_Aid_allitasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c2ac53-e866-4925-a41e-ee83c816f532","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Aso_ember_feje_kibukkant_a_fold_alol__cafolja_a_rendorseg_a_Migration_Aid_allitasait","timestamp":"2020. június. 12. 07:41","title":"\"Ásó ember feje kibukkant a föld alól\" – cáfolja a rendőrség a Migration Aid állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]